تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام آرسنال في الجولة الثالثة من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة لن يكون فيها محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، حيث سيغيبان عن المباراة بسبب استعدادهما لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد آرسنال يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، على ملعب الأمارات، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال

تذاع مباراة ليفربول وآرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات كاس الاتحاد الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول ضد آرسنال الأحد 7 يناير 2024 قناة بي إن سبورت 1 HD

تردد قناة بي إن سبورت على النايل سات

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

حارس مرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: جونز، إيندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، كودي جاكبو.

التشكيل المتوقع لفريق آرسنال ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: جاكوب كيور، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه، بوكايو ساكا.

يُعتبر نادي آرسنال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حصد اللقب 14 مرة، متفوقًا على أقرب منافسيه، نادي ليفربول، الذي حصد اللقب 8 مرات فقط.

وتعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من أقدم المسابقات الكروية في العالم، حيث تأسست عام 1871، وقد فاز آرسنال باللقب لأول مرة عام 1920، وتوج به آخر مرة عام 2020، بينما توج ليفربول به اخر مرة في عام 2022.