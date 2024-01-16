تراند اليوم : ليلة سقوط إمبراطور الذهب: تفاصيل القبض على أشهر تاجر ذهب في مصر

الرياض - أميرة القحطاني - تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة وسط القاهرة، وهو المعروف بلقب “إمبراطور الذهب”، وقد تم اعتقاله من داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم ضبطه وبحوزته ما يقرب من 160 كيلوجرامًا من الذهب غير المدموغ، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، ووفقا لتقارير الشرطة ،فإن المتهم يمتلك بالإجمال حوالي 400 كيلوجرام من الذهب، مما مكنه خلال الفترة الماضية من التلاعب في كميات الذهب في الأسواق مما ساهم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أثر بالسلب على تجارة الذهب في مصر.

من هو إمبراطور الذهب

“إمبراطور الذهب”، الملقب بهذا الاسم، هو (عيسى . ر)، وهو تاجر ذهب معروف في منطقة الجمالية بالقاهرة ولديه الكثير من المحلات داخل وخارج القاهرة، يُعتقد أنه كان يسيطر على تجارة الذهب في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض كمية الذهب المعروضة في السوق وارتفاع أسعاره حيث يملك حوالي 400 كجم من الذهب، تمت العملية الأمنية بناءً على معلومات تفيد بتورط “إمبراطور الذهب” في ارتكاب مخالفات جسيمة، وتمت مداهمة منزله بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم العثور على الكمية الكبيرة من الذهب غير المدموغ والتي تقدر ب 160 كجم عقب عودته من محافظة أسوان، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وفور القبض عليه، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

القبض على إمبراطور الذهب

يعد هذا الاعتقال ضربة كبيرة لتجارة الذهب غير المشروعة في مصر، حيث كان “إمبراطور الذهب” يعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات في هذا المجال، ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى استقرار الأسواق وتحسين توافر الذهب وتنظيم قطاع التجارة بشكل أكبر، يجب أن يكون القبض على “إمبراطور الذهب” إشارة قوية بالنسبة للتجار الآخرين المتورطين في أنشطة غير قانونية في سوق الذهب، وتعكس هذه العملية التزام السلطات المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من التجارة غير القانونية.

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