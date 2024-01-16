تراند اليوم : برلماني لوزير التموين مش مقبول نخير الشعب انه يكون جعان وفقير أو حرامي في اختيار ثالث تورونا عرض كتافكم

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الرياض - أميرة القحطاني - تصريحات النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب المصري، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية في مصر، وقد أعرب النائب في جلسة مجلس الشعب لاستجواب وزير التموين عن رفضه لاعتذار وزير التموين، ودعاه إلى تحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، جاءت تلك التصريحات في إطار طلب الإحاطة المقدم من النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وقد لاقت تصريحات النائب قبول واسع بين المواطنين المصريين الذين يعانون تحت وطأه ارتفاع التضخم.
الرفض والمطالبة بتحمل المسؤولية
في تصريحه، أعرب النائب عبد المنعم إمام عن رفضه لاعتذار وزير التموين من الشعب المصري بسبب ارتفاع الأسعار، واعتبر النائب أن الاعتذار ليس كافيًا وأنه لا يوجد أزمة زيادة أسعار، بل هناك أزمة زيادة اللصوص، ورأى النائب أن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه المواطنون، وتوجه النائب بالسؤال إلى وزير التموين حول تفاقم الأزمة في ظل وجود اكتفاء ذاتي في منتجات مثل البصل والسكر، وعبّر النائب عن استغرابه من كيفية تواجه البلاد أزمة ارتفاع أسعار هذه المنتجات الأساسية على الرغم من امتلاكها إمكانية تلبية الاحتياجات المحلية، لمشاهدة الكلمة على صفحة النائب على الفيس بوك (https://fb.watch/pCqYYfIVNf/)
تحدي الحد الأدنى للأجور
من النقاط التي أثارها النائب إمام في تصريحاته هو قضية الحد الأدنى للأجور في مصر، واستغرب النائب كيف يمكن للموظفين أن يعيشوا براتب يبلغ 4000 جنيه، فيما يصفها بأنها أقل من الكفاف المعيشي، وأكد على أن هناك حاجة ملحة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة الأجور لتواكب ارتفاع التكاليف والأسعار، في نهاية تصريحاته، قدم النائب عبد المنعم إمام خيارين لوزير التموين، الخيار الأول هو أن يأخذ الوزير نفسه راتب 4000 جنيه ويحاول أن يعيش به لمدة أسبوع، لكي يتحمل على نفسه تلك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، والخيار الثاني المطروح هو أن يقدم الوزير استقالته ويتنازل عن منصبه.
أبرز تصريحات النائب في استجواب وزير التموين
النائب عبد المنعم امام هو رئيس حزب العدل وهو يشغل حاليا منصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وقد أدلى النائب بالعديد من التصريحات النارية خلال الاستجواب التي تعكس رؤيته حول الأزمة الحالية التي يعاني منها المصريين نتيجة لسياسة وزارة التموين واليكم أهم التصريحات:
- كيف يمكن لمصر أن يكون لديها أزمة بصل وسكر، وزارتك أصبحت وزارة معاشات، كل من يخرج على المعاش يتم المد له، ولا يتم ترقية الكوادر الوسيطة
- هذه البلد نصها يقبض الحد الأدنى للأجور، وأتحدى الوزير أن يعيش أسبوعا واحدا وهو يدرك أن مرتبه شهريا 4 آلاف جنيه
- هناك سياسة مجحفة للشعب المصري ليس مقبولا أن نخير الشعب المصري، مابين أن يكون جعان وفقير، أو أن يكون حرامي، فهناك خيار تالت أنكم تورونا عرض كتافكم
- الوزير في مداخلة هاتفية شهيرة، قال أنا بعتذر للناس جامد، وأقول له: اعتذارك مرفوض جامد
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : برلماني لوزير التموين مش مقبول نخير الشعب انه يكون جعان وفقير أو حرامي في اختيار ثالث تورونا عرض كتافكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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