تراند اليوم : سعر الذهب في مصر يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، ليسجل الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا في مصر عند 3370 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات طارئة بشكل لحظي في سعر الذهب في مصر.

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم؟

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم نتيجة عدة عوامل، أهمها:

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمة الذهب بالعملات المحلية.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة المخاوف من التضخم وتراجع قيمة العملات.

ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

وقد سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري مع بداية التعاملات كما يلي:

عيار 24: 3851 جنيهًا

عيار 21: 3370 جنيهًا

عيار 18: 2889 جنيهًا

عيار 14: 2247 جنيهًا

الجنيه الذهب: 26960 جنيهًا

فيما يلي جدول محدث لحظة بلحظة لأسعار الذهب في مصر :

آخر تحديث منذ دقيقتين

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 بيع 3,817 شراء 3,863 عيار 22 بيع 3,499 شراء 3,541 عيار 21 بيع 3,340 شراء 3,380 عيار 18 بيع 2,863 شراء 2,897 عيار 14 بيع 2,227 شراء 2,253 عيار 12 بيع 1,909 شراء 1,931 الاوقية بيع 118,713 شراء 120,135 الجنيه الذهب بيع 26,720 شراء 27,040 الكيلو بيع 3,817,143 شراء 3,862,857

أسعار مصنعيات السبائك

وفيما يلي أسعار مصنعيات السبائك الذهب في مصر اليوم:

سبيكة ذهب وزن واحد جرام: 67 جنيهًا للجرام

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 67 جنيهًا للجرام

سبيكة ذهب 5 جرامات: 65 جنيهًا للجرام

سبيكة ذهب 10 جرامات: 66 جنيهًا في الجرام

سبيكة ذهب 20 جراما: 64 جنيهًا للجرام

سبيكة أونصة 31.10: 62 جنيهًا في الجرام

سبيكة ذهب 50 جراما: 60 جنيهًا للجرام

سبيكة ذهب 100 جرام: 59 جنيهًا في الجرام

سبيكة ذهب 250 جرام: 30.70 جنيه

خاتمة:

يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة استمرار العوامل التي أدت إلى ارتفاعه اليوم.