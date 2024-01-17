تراند اليوم : سعر الذهب في مصر يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

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الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، ليسجل الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا في مصر عند 3370 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات طارئة بشكل لحظي في سعر الذهب في مصر.
لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم؟
وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم نتيجة عدة عوامل، أهمها:
- ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمة الذهب بالعملات المحلية.
- استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة المخاوف من التضخم وتراجع قيمة العملات.
- ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.
أسعار الذهب اليوم
وقد سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري مع بداية التعاملات كما يلي:
- عيار 24: 3851 جنيهًا
- عيار 21: 3370 جنيهًا
- عيار 18: 2889 جنيهًا
- عيار 14: 2247 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 26960 جنيهًا
فيما يلي جدول محدث لحظة بلحظة لأسعار الذهب في مصر :
آخر تحديث منذ دقيقتين
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|بيع 3,817 شراء 3,863
|عيار 22
|بيع 3,499 شراء 3,541
|عيار 21
|بيع 3,340 شراء 3,380
|عيار 18
|بيع 2,863 شراء 2,897
|عيار 14
|بيع 2,227 شراء 2,253
|عيار 12
|بيع 1,909 شراء 1,931
|الاوقية
|بيع 118,713 شراء 120,135
|الجنيه الذهب
|بيع 26,720 شراء 27,040
|الكيلو
|بيع 3,817,143 شراء 3,862,857
أسعار مصنعيات السبائك
وفيما يلي أسعار مصنعيات السبائك الذهب في مصر اليوم:
- سبيكة ذهب وزن واحد جرام: 67 جنيهًا للجرام
- سبيكة ذهب 2.5 جرام: 67 جنيهًا للجرام
- سبيكة ذهب 5 جرامات: 65 جنيهًا للجرام
- سبيكة ذهب 10 جرامات: 66 جنيهًا في الجرام
- سبيكة ذهب 20 جراما: 64 جنيهًا للجرام
- سبيكة أونصة 31.10: 62 جنيهًا في الجرام
- سبيكة ذهب 50 جراما: 60 جنيهًا للجرام
- سبيكة ذهب 100 جرام: 59 جنيهًا في الجرام
- سبيكة ذهب 250 جرام: 30.70 جنيه
خاتمة:
يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة استمرار العوامل التي أدت إلى ارتفاعه اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.