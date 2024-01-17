تراند اليوم : كيفية استعادة حساب فيسبوك بدون رقم هاتف أو إيميل بخطوات بسيطة

الرياض - أميرة القحطاني - في حال فقدت كلمة مرور حسابك على فيسبوك، أو في حال تم اختراق حسابك وتغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، فقد تواجه صعوبة في استرجاع حسابك، ومع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة حسابك، حتى لو لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجلين على حسابك.

وفيما يلي نستعرض بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو إيميل وبخطوات بسيطة:

طرق استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو الإيميل

إذا نسيت كلمة المرور يمكنك استعادة حسابك على الفيسبوك دون استخدام رقم الهاتف من خلال اتباع الخطوات التالية:

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك بسبب كلمة المرور الخاطئة، فاضغط على زر “نسيت كلمة المرور”.

سيؤدي ذلك إلى إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة حيث يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإنشاء حسابك على فيسبوك في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “البحث”.

إذا تم التعرف على حسابك، فسيتم عرض خيارين لإعادة تعيين كلمة المرور: من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال رقم الهاتف.

حدد خيار “البريد الإلكتروني” وانقر على “متابعة”.

سيرسل فيسبوك رمزًا إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

افتح رسالة فيسبوك وانسخ الرمز.

ارجع إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور وأدخل الرمز في الحقل المخصص.

انقر على “تسجيل الخروج من الحساب” ثم انقر على “متابعة”.

استرجاع الحساب بدون إيميل: لاسترجاع حساب فيسبوك بدون إيميل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع فيسبوك واضغط على “هل نسيت كلمة السر؟”.

قم بإدخال رقم هاتفك المرتبط بحساب فيسبوك أو ادخل اسم حسابك.

ستظهر لك معلومات حول حسابك المرتبط بالرقم أو بالاسم.

اختر حسابك من القائمة المعروضة.

ثم اختر إحدى الطرق المتاحة لتأكيد حسابك من خلال إرسال رسالة على رقم الهاتف أو تأكيد الإيميل.

انسخ الرمز الذي سيتم إرساله إلى رقم هاتفك.

الصق الرمز في الحقل المخصص على صفحة استعادة حساب فيسبوك.

اضغط على إرسال.

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وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على استرجاع حساب فيسبوك: