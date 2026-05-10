"مكتب الذكاء الاصطناعي" يطلق دليل أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، "دليل أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي"، ليمثل مرجعاً يمكّن الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والمطورين والمواهب، من الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز توظيفها في المجالات المختلفة.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار مبادرات مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، لتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من مواكبة التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وتحقيق أهداف وخطط تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة.

ويمثل الدليل منصة معرفية عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر استعداداً للمستقبل، عبر توفير الأدوات الأكثر تأثيراً في عالم الذكاء الاصطناعي، التي تساعد المطورين والموهوبين والجهات الحكومية والخاصة على استكشاف الإمكانات المتقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقها في مجالات العمل المختلفة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تمكين الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من الحلول التكنولوجية وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات تمكين الجهات والمجتمع والأفراد من مواكبة التطورات العالمية في مشهد الذكاء الاصطناعي الحكومي، لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال، بما يسهم في تسريع الابتكار وفتح آفاق جديدة للإنتاجية والمعرفة.

وقال إن الدليل يهدف إلى تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعريف بفرص الاستفادة منها، بما يدعم نشر الوعي بهذه التقنيات ويساعد الجهات والأفراد على فهم إمكاناتها ودورها في تطوير أساليب العمل وتعزيز الإنتاجية.

ويستعرض الدليل 19 استخداماً وتطبيقاً للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك تركيب الصور والفيديو، وترجمة اللغة، والتأليف الموسيقي وغيرها، ويستهدف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمطورين والطلبة والموهوبين والمهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويوفر لهم مرجعاً مبسطاً وعملياً للتعرّف إلى أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية توظيفها في مجالات العمل والإبداع، بما يسهم في تعزيز تبني هذه التقنيات وتوسيع نطاق استخدامها في المجتمع.

ويسلّط الدليل الضوء على مجموعة من أفضل الممارسات والنماذج التطبيقية التي تمكن المستخدمين من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول وفعّال، إضافة إلى تقديم إرشادات لاختيار الأدوات المناسبة واستخدامها في تطوير المحتوى وتحليل البيانات ودعم الابتكار.

ويمكن للمهتمين من الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع الاطلاع على الدليل من خلال الرابط الإلكتروني: "https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2026/05/Leading-Generative-AI-Applications-AR.pdf