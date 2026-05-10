حمدان بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يقدمون واجب العزاء في وفاة حاضر المهيري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، واجب العزاء في وفاة المغفور له حاضر جمعة عبيد بن عامر المهيري.

وأعرب سموهم، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.