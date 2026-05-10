«كهرباء الشارقة» تبحث تعزيز كفاءة الخدمات والبنية التحتية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلةً بإدارة كلباء، اجتماعاً مع المجلس البلدي لمدينة كلباء ومجلس ضاحية وادي الحلو، بحضور الدكتور أحمد المزروعي، مدير بلدية كلباء ورئيس مجلس ضاحية وادي الحلو، والمهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء وأعضاء مجلس ضاحية وادي الحلو، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومتابعة سير المشاريع التطويرية في المنطقة.

وتناول اللقاء بحث أبرز الاحتياجات والملاحظات المتعلقة بخدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب مناقشة الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات والاستجابة السريعة لمتطلبات الأهالي، بما يدعم جودة الحياة، ويواكب خطط التنمية المستدامة في مدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو.

وعقب الاجتماع تمت زيارة ميدانية للمواقع السكنية والوديان والمزارع للاطلاع على مشروعات التطوير والارتقاء بالبنية التحتية في المنطقة.

وأكد المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الاجتماع، أن «الهيئة» تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن مدينة كلباء ومنطقة «وادي الحلو» تحظى باهتمام كبير؛ نظراً لطبيعتها الجغرافية والنمو الذي تشهده.