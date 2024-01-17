تراند اليوم : كود استلاف اورنج سلفة سريعة وسهلة

الرياض - أميرة القحطاني - كود استلاف اورنج وفرته شركة اورنج لعملائها، حيث يمكنهم من خلاله استلاف رصيد إضافي في حالة نفاد رصيدهم الحالي، ويمكن استخدام هذا الرصيد الإضافي لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية واستخدام الإنترنت، ويمكن للعملاء سداد الرصيد المستلف في أقرب وقت ممكن، حيث يتم خصمه تلقائيًا من رصيدهم عند إعادة شحن حسابهم.

استلاف رصيد من اورنج هي خدمة مقدمة من الشركة في مصر لعملائها من أصحاب الخطوط مسبقة الدفع، حيث تمكنهم من استلاف رصيد يصل إلى 32 جنيهًا مصريًا في حالة نفاد رصيدهم.

مميزات خدمة استلاف اورنج

سهولة الاستخدام: يمكن استلاف الرصيد من خلال إدخال كود بسيط.

السرعة: يتم إضافة الرصيد المستلف إلى حساب العميل على الفور.

المرونة: يمكن استلاف الرصيد عدة مرات في الشهر الواحد.

الأمان: يتم خصم الرصيد المستلف من أول عملية شحن يقوم بها العميل.

خطوات استلاف الرصيد من اورنج

اطلب الكود #444# أو #8# من هاتفك المحمول.

اختر قيمة الرصيد الذي تريد استلافه (من 4 إلى 32 جنيهًا مصريًا).

اضغط على “إرسال”.

سيتم إضافة الرصيد المستلف إلى حسابك على الفور.

شروط خدمة استلاف اورنج

يجب أن يكون العميل من أصحاب الخطوط مسبقة الدفع.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا.

يجب ألا يكون لدى العميل أي مديونيات مستحقة لشركة اورنج.

رسوم خدمة استلاف اورنج

لا توجد رسوم إضافية لاستخدام خدمة كود استلاف اورنج، ولكن سيتم خصم جنيه واحد من الرصيد المستلف كرسوم خدمة.