تراند اليوم : هل سمعت عن أوراق القرطوم.. تعرف الاستخدامات والمخاطر

الرياض - أميرة القحطاني - تم استخدام أوراق القرطوم تقليديًا للأغراض الطبية لعدة قرون في أجزاء كثيرة من آسيا، يُعرف القرطوم بقدرته على تخفيف الألم المزمن وتخفيف القلق والمساعدة في انسحاب المواد الأفيونية، وأصبح القرطوم، المتوفر بسهولة للشراء عبر الإنترنت على شكل أقراص أو أوراق مجففة أو مستخلص، تحت الأضواء الدولية في السنوات الأخيرة لاستخدامه الطبي، واحتمال إدمانه، فضلاً عن إساءة استخدامه كعقار ترفيهي، وقد تم حظره في دول مثل أستراليا وماليزيا وميانمار، في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يتم استخدام القرطوم بشكل متزايد من قبل الأفراد للإدارة الذاتية للألم المزمن أو الانسحاب من الأدوية الأفيونية ومسكنات الألم الموصوفة طبيًا.

ما هي أوراق القرطوم؟

القرطوم هي شجرة استوائية موطنها تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة، تم استخدام أوراق هذه الشجرة الاستوائية للأغراض الطبية بسبب آثارها الشبيهة بالمورفين، يرتبط الميتراجينين، وهو القلويد النشط الأساسي في أوراق القرطوم، بكونه مسؤولاً عن تأثيراته الشبيهة بالأفيون، ويباع على شكل أوراق مجففة، أو مسحوق قرطوم، أو مستخلص، أو كبسولة، أو حبيبات، أو علكة، ويمكن تدخينه أو مضغه أو تناوله كشاي ، ينص مركز الرصد الأوروبي للمخدرات وإدمان المخدرات (EMCDDA) على أن بضعة جرامات من الأوراق المجففة يمكن أن تسبب تأثيرًا منشطًا، بما في ذلك النشوة، في غضون 10 دقائق، يمكن أن يستمر هذا التأثير لمدة ساعة إلى ساعة ونصف.

تسمى الأنواع المختلفة من القرطوم بالسلالات، وهي مقسمة بشكل أساسي إلى ثلاثة أنواع بناءً على لون الساق أو عرق ورقة القرطوم، وتسمى هذه الأنواع الثلاثة الوريد الأحمر، أو الوريد الأخضر، أو الوريد الأبيض، تحتوي هذه الأوراق على تركيبات قلوية مختلفة، والتي من المعروف أنها تنتج تأثيرات مختلفة مثل التأثيرات المهدئة أو كمعزز للطاقة، قد تجد أيضًا أن القرطوم يُباع لأغراض البيع بالتجزئة وفقًا لبلد المنشأ مثل الهند (إندونيسيا)، والماليزية (ماليزيا)، والتايلاندية (تايلاند)، وبورنيو، وبالي، يُطلق على القرطوم أيضًا أسماء بياك، وكيتوم، وكاكوام، وإيثانج ، وتوم .

ما هي استخدامات أوراق القرطوم؟

دعونا نلقي نظرة على الطرق التي يتم بها استخدام القرطوم بشكل متزايد طبيًا:

مسكن للآلام المزمنة

يستخدم عدد متزايد من مستخدمي القرطوم، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، الورقة وتركيباتها لتخفيف الآلام المزمنة، وخاصة من حالات مثل التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي، عند تناوله بكميات كبيرة، ينتج القرطوم مشاعر المتعة وتخفيف الألم ويمكن أن يكون له أيضًا تأثير مهدئ.

وفقًا لتقرير المعاهد الوطنية للصحة ، فإن القرطوم له تأثير مماثل مثل المواد الأفيونية والمنشطات بسبب وجود مركبين – ميتراجينين و7-ألفا-هيدروكسي ميتراجينين، تتفاعل هذه المركبات مع المستقبلات الأفيونية في الدماغ للمساعدة في تقليل الألم العام في الجسم، تعتبر جودة أوراق القرطوم مثل المورفين أو الأفيون على نطاق واسع أهم تطبيقاته

علاج انسحاب المواد الأفيونية

في السنوات القليلة الماضية، استخدم بعض الأشخاص القرطوم كبديل عشبي للتعامل مع أعراض الانسحاب والآثار الجانبية الناجمة عن إدمان المواد الأفيونية، يمكن أن يكون هذا مسكنات الألم بوصفة طبية أو أدوية أخرى، وأحيانًا حتى إدمان الكحول ، ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يوضح أن استخدام القرطوم آمن للاستخدام في انسحاب المواد الأفيونية.

قد يخفف القلق والاكتئاب

أشارت دراسة أجريت عام 2017 حول “استخدام القرطوم والصحة العقلية ” في مجلة الاعتماد على المخدرات والكحول إلى أنه يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف القلق لدى بعض الأفراد، وخلصت أيضًا إلى أن استخدام أوراق القرطوم له فوائد ومخاطر طبية مهمة للصحة العقلية تتطلب الدراسة، بالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات غير مؤكدة تفيد بأن بعض سلالات القرطوم تعزز مستويات الطاقة وأخرى تساعد الأفراد على النوم بشكل أفضل، ومع ذلك، لم يتم إثبات ذلك علميا.

الاستخدام التقليدي كعلاج منزلي

وفقًا لمركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان ، يستخدم القرطوم تقليديًا في أجزاء من جنوب شرق آسيا لعلاج الإسهال والتخلص من إدمان الهيروين، كما أنه يستخدم كمثبط للسعال، ومضاد لمرض السكر، وعامل التخلص من الديدان المعوية، وكمادة للجروح ، ومع ذلك، هناك دراسات محدودة حول هذه الآثار الإيجابية للقرطوم.

على سبيل المثال، أظهر نموذج حيواني عام 2004 أن التأثيرات المضادة للألم والمثبطة للسعال للميتراجينين في القرطوم كانت مماثلة لتلك الخاصة بالكوديين، كما كشفت دراسة نشرت في مجلة Molecule أن المستخلص أظهر نشاطًا مضادًا للميكروبات ضد السالمونيلا التيفية والبكتيريا العصوية الرقيقة، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات مع البشر لفهم الإمكانات العلاجية للقرطوم.

مخاطر استخدام القرطوم بانتظام

يقوم الباحثون ومراكز تعاطي المخدرات بجمع الأدلة بشكل متزايد على أن مخاطر استخدام أوراق القرطوم قد تكون أكثر من فوائده الإيجابية، ويبدو أن الآثار الجانبية للقرطوم تحدث مع الاستخدام المتكرر لجرعات عالية، ولكن لم يتم إجراء دراسات كافية لفهم كمية القرطوم التي يمكن أن تسبب الاعتماد.

التبعية وإساءة استخدام القرطوم

وجدت دراسة أجراها مركز أبحاث وسياسات الإصابات ومركز السموم المركزي في أوهايو في مستشفى الأطفال الوطني في عام 2019 أن هناك أكثر من 1800 مكالمة إلى مراكز مكافحة السموم الأمريكية بخصوص التعرض للقرطوم في الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2017، ما يقرب من 65 بالمائة من الحالات حدثت هذه التعرضات في الفترة من 2016 حتى 2017.

الآثار الجانبية المحتملة المذكورة في هذه الدراسة، المنشورة في علم السموم السريري ، تشمل:

عدم انتظام دقات القلب (نبض القلب السريع)

الإثارة / التهيج

ارتفاع ضغط الدم ( ارتفاع ضغط الدم )

غيبوبة (فقدان الوعي)

زيادة البيليروبين

الفشل الكلوي (الكلى).

وفي بعض الحالات الوفاة.

ويقال إن مستخدمي القرطوم المنتظمين عانوا أيضًا من الارتباك العقلي والوهم والهلوسة، ويدعي آخرون وجود “مخلفات القرطوم”، والتي تشمل الصداع أو الغثيان في الصباح بعد الاستخدام.

أعراض انسحاب القرطوم

وفقًا لمركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان (EMCDDA)، تظهر الدراسات أن استخدام أوراق القرطوم بانتظام يرتبط بالاعتماد على المخدرات، وتطور أعراض الانسحاب، والرغبة الشديدة في تناولها.

تشمل أعراض الانسحاب الجسدي فقدان الشهية ، وفقدان الوزن ، وانخفاض الدافع الجنسي، والأرق، وتشنجات العضلات، والألم، وآلام في العضلات والعظام، وحركة الأطراف المتشنجة، والعينين / الأنف المائيتين، والهبات الساخنة، والحمى ، وانخفاض الشهية، والإسهال.

وأما أعراض الانسحاب النفسي التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع هي العصبية، والأرق، والتوتر، والغضب ، والعداء، والعدوان، والحزن.

تفاعل الأدوية

يسرد EMCDDA تقارير عن التفاعلات الدوائية الضارة التي تنطوي على تناول شاي القرطوم مع الكاريسوبرودول، أو مودافينيل، أو بروبيلهيكسدرين، أو داتورا سترامونيوم، تضمنت إحدى الحالات المميتة في الولايات المتحدة مزيجًا من القرطوم والفنتانيل والديفينهيدرامين والكافيين والمورفين الذي يباع كدواء عشبي.

عدوى السالمونيلا المرتبطة بمنتجات القرطوم

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بالتحقيق في تفشي منتجات القرطوم المصابة بالسالمونيلا في عدة ولايات في عام 2018، وتم نقل 50 شخصًا إلى المستشفى وتناول معظمهم مسحوق القرطوم، يذكر مركز السيطرة على الأمراض أن المنتجات الملوثة قد لا تزال متاحة للشراء لأن التحقيق لم يتمكن من تحديد مصدر واحد مشترك للقرطوم الملوث.

هل القرطوم قانوني؟

أدرجت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) في الولايات المتحدة القرطوم على أنه “مخدر مثير للقلق”، كما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا للصحة العامة في نوفمبر 2017 بشأن القرطوم، قائلة إنه يبدو أنه يحتوي على خصائص تعرض المستخدمين لمخاطر الإدمان وسوء المعاملة والاعتماد، ونظرًا لأن القرطوم مكمل غذائي، فهو غير خاضع للتنظيم في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام القرطوم طبيًا وأصدرت تحذيرات للشركات لبيع القرطوم مع ادعاءات صحية كاذبة، ويطالب الباحثون بتنظيم إدارة الغذاء والدواء لأن ذلك قد يساعد في تنظيم جودة المنتج ونقائه وتركيز القرطوم الذي يتم بيعه، وأما على الصعيد العالمي، تم حظره أو السيطرة عليه في 16 دولة، بما في ذلك تايلاند وماليزيا، حيث ينمو بشكل طبيعي.