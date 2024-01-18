تراند اليوم : تم تأكيد موعد إطلاق Realme Note 50 رسميًا.. اقرأ كل ما هو معروف حتى الآن

الرياض - أميرة القحطاني - أكدت العلامة التجارية الصينية الشهيرة في عالم الهواتف الذكية، Realme، أخيرًا تاريخ إطلاق هاتفها الجديد Realme Note 50، وبينما من المتوقع إطلاقه قريبًا في إندونيسيا، فقد أكدت العلامة التجارية أنه سيتم الكشف عنه في 23 يناير في الفلبين، يكشف الإعلان التشويقي الرسمي الموضح أدناه أن Note 50 سيكون متاحًا باللونين الأسود والأزرق، وفيما يلي نظرة على ما يمكن توقعه من الجهاز.

Realme Note 50

مواصفات Realme Note 50 (المتوقعة)

يتميز جهاز ريلمي نوت 50 بتصميم مألوف، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون نسخة معدلة من هاتف مثير،وتشير المواصفات المسربة للجهاز إلى أنه قد يكون نسخة معدلة من Realme C51 .

من المتوقع أن يتميز Realme Note 50 بشاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز وما يصل إلى 560 شمعة في المتر المربع.

سيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 13 المستند إلى Realme UI T ويتميز بمستشعر بصمة جانبي.

سيحتوي الجهاز على مجموعة شرائحUnisoc T612 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت.

سيقوم بتشغيل الجهاز بطارية بقوة5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

قد يصل الهاتف بسعة تخزينية تصل إلى 128 جيجابايت.

في المقدمة، قد يحتوي على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف.

وفي الوقت الحالي، لا تتوفر أي معلومات حول سعر الجهاز.

وفي أخبار ذات صلة، من المتوقع أن تعلن شركة Realme عن الهواتف الذكية Realme Note 50 وNote 1 في 24 يناير في إندونيسيا ،و كشف تسرب حديث أن Note 1 سيحتوي على شاشة OLED FHD + 120 هرتز مقاس 6.67 بوصة، ومجموعة شرائح Dimensity 7050، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل.