تراند اليوم : أسعار الخضروات اليوم 19 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الخضروات والفاكهة داخل الأسواق وذلك من خلال تعاملات اليوم حيص وصل سعر الطماطم اليوم إلى 5 جنيه بينما وصل سعر البرتقال البلدي إلى 7.5 جنيه. أسعار الفاكهة جاءت اليوم كالتالي: وصل سعر الجوافة إلى 15 جنيه.

وصل سعر التفاح إلى 25 جنيه.

وصل سعر الفروالة إلى 23 جنيه.

وصل سعر اليوسفي إلى 11 جنيه.

وصل سعر البرتقال السكري ما بين 5 إلى 7.5 جنيه.

سجل سعر الرومان ما بين 10 إلى 20 جنيه. أسعار الخضروات اليوم جاءت اليوم كالتالي: تم تسجيلها كالتالي: وصل سعر البطاطس إلى 8 جنيهات.

ترواح سعر البصل ما بين 9 إلى 12 جنيه.

ترواح سعر الكوسة ما بين 7 إلى 14 جنيه.

ترواح سعر الباذنجان البلدي ما بين 5.5 و 8.5 جنيه.

ترواح سعر الخيار ما بين 7 إلى 11 جنيه.

ترواح سعر القلقاس ما بين 2 إلى 15 جنيه.

وصل سعر البنجر إلى 2 جنيه.

ترواح سعر اللفت ما بين 1.5 و 2.5 جنيه.

ترواح سعر الفلفل ما بين 5 إلى 11 جنيه. تم تسجيلها كالتالي:

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