تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 02-04-2026

واصل سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.0915$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 0.0877$ مع وجود فرص قوية لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط