تراند اليوم : ما هي فاكهة البوميلو؟ تعرف فوائدها المثيرة للإعجاب وكيفية تناولها

الرياض - أميرة القحطاني - عندما يتعلق الأمر بـ فاكهة البوميلو، فإن اختيار الفاكهة المناسبة منها يمكن أن يكون أمرًا صعبًا للغاية، وذلك لأنه يمكن أن يختلف بشكل كبير من واحدة إلى أخرى سواء من حيث اللون أو العصارة أو الطعم وما إلى ذلك، يمكن أن تتحول من كونها خالية من البذور إلى ثمار تحتوي على الكثير من البذور، ومن الأصفر إلى الوردي، ومن العصير إلى الجفاف تمامًا، ومع ذلك، عند مقارنتها بنظيرها من الجريب فروت الحمضي، فإن البوميلو أقل لاذعة ومنعشة، وعلى الرغم من تنوع نكهاتها، إلا أن البوميلو له فوائد صحية عديدة والمثيرة للإعجاب، تابع القراءة لمعرفة فوائدها الصحية وكيفية تناولها والمزيد.

فاكهة البوميلو

ما هو بوميلو ؟

يعتبر البوميلو من الفواكه الحمضية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجريب فروت وأعضاء آخرين من جنس الحمضيات، اسمها العلمي هو الحمضيات ماكسيما، وهي ذات حجم كبير جدًا وأقرب حجمًا لهذه الأنواع من الحمضيات هو الجريب فروت، توجد فاكهة البوميلو في المقام الأول في جنوب شرق آسيا، وهي منطقتها الأصلية، إنها أقل شعبية نسبيًا في أجزاء أخرى من العالم لأنها تستغرق عادةً ثماني سنوات لتنمو قبل أن تبدأ البذور في الإزهار وتحمل أي ثمار، كما أن الكثير من وزن وحجم البوميلو يكون قاسيًا وغير صالح للأكل، في حين أن اللحم الداخلي فقط هو الذي يكون مستساغًا.

من الناحية المثالية، يكون طعم البوميلو لطيفًا للغاية، مع قوام الجريب فروت ، عادة ما يكون لون هذه الفاكهة أخضر شاحب أو أصفر، في حين أن اللحم الصالح للأكل بداخلها يكون لبًا وأبيض أو ورديًا أو أحمر، اعتمادًا على التنوع، يعود تاريخ استخدامه إلى بضع مئات من السنين على الأقل، على الرغم من أنه من المحتمل أنه تمت زراعته لفترة أطول بكثير من تلك الموجودة في دول جنوب شرق آسيا.

القيمة الغذائية لفاكهة البوميلو

وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية ، فإن البوملي غني بشكل خاص بفيتامين C والبوتاسيوم ، والذي يقدم معظم فوائده الصحية كما هو موضح بالتفصيل أدناه، وبصرف النظر عن ذلك ، فهو غني بالماء ، والطاقة والألياف والسكر والبروتين، كما أنها مصدر جيد للحديد والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم، ويحتوي على بعض الفيتامينات المهمة مثل النياسين، وكميات قليلة من الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ب -6 أيضاً، وإضافة إلى ذلك يحتوي 100 جرام من هذه فاكهة البوميلو على حوالي 9.62 جرام من الكربوهيدرات، وحوالي 38 سعرة حرارية، كل هذه العناصر الغذائية تجعل من البوملي إضافة صحية لأي نظام غذائي.

فوائد فاكهة البوميلو الصحية

الفوائد الصحية لهذه الفواكه الحمضية كما يلي:

غنية بمضادات الأكسدة

البوملي غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة، والتي تؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة مختلفة، البوملي مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل النارينجين والنارينجين، والتي توجد عادة في الحمضيات، كما أنها تحتوي على فلافونويد آخر يعرف باسم الليكوبين، كل هذه العناصر معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والصحية للقلب.

قد تعزز الحصانة (المناعة)

وتمثل حبة البوميلو المقشرة (حوالي 21 أونصة أو 610 جرامًا) ما يقرب من 412 بالمائة من القيمة اليومية لفيتامين C، تم استخدام هذا المصدر الرئيسي لحمض الأسكوربيك لأجيال كمعزز سريع لجهاز المناعة، يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة لزيادة نشاط خلايا الدم البيضاء ومهاجمة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بأعضاء الجسم، ويساعد على محاربة الالتهابات التي تؤدي إلى نزلات البرد والسعال والحمى والأعراض الخطيرة أو الالتهابات الميكروبية والفيروسية والبكتيرية.

البوملي يساعد في عملية الهضم

تحتوي معظم الفواكه على كميات عالية من الألياف، وفاكهة البوميلو ليس استثناءً، حيث تحتوي حبة بوميلو واحدة (اللحم الصالح للأكل فقط) على حوالي 25 بالمائة من احتياجاتك اليومية من الألياف، فإن الألياف الكافية تعزز الهضم الصحي وتزيل مشاكل مثل الإمساك والإسهال.

المحتوى العالي من الألياف يزيد من حجم البراز، ويعزز الحركة السلسة في الجهاز الهضمي، ويحفز إفراز العصارة الهضمية والمعدة لتحطيم البروتينات المعقدة التي يصعب هضمها، هذا يحافظ على عمل الجهاز الهضمي على مستوى عالٍ.

البوميلو قد ينظم ضغط الدم

تعتبر فاكهة البوميلو مصدرًا جيدًا جدًا للبوتاسيوم، أي ما يقرب من 37 بالمائة من احتياجاتك اليومية، وكما هو معروف، البوتاسيوم موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يحرر التوتر في الأوعية الدموية، ويزيد الدورة الدموية والأكسجين في الأعضاء، كما أنه يقلل من الضغط على القلب ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يحافظ على صحة القلب

قد يساعد البوملي أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم، والتي إذا لم يتم التحكم فيها، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل حادة في الشريان التاجي، فقد وجدت دراسة أجريت على الحيوانات لمدة 21 يومًا ونشرت في مجلة علم السموم أنه عندما تم تزويد الفئران بمستخلص البوميلو المركز، انخفضت مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 21%، وانخفضت نسبة الكوليسترول السيئ بنسبة 41%، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لإيجاد علاقة بين فاكهة البوميلو وصحة القلب.

قد يعزز فقدان الوزن

يحتوي كل من البوملي والجريب فروت على “إنزيم حرق الدهون” الذي يمكن أن يساعدك على تقليل الوزن، ويسمى كارنيتين بالميتويل ترانسفيراز ولا يوجد في العديد من الأطعمة، يمكن لهذا الإنزيم أن يعزز معركتك ضد فقدان الوزن، ولهذا السبب يختار العديد من أخصائيي الحميات إدراج البوملي في نظامهم الغذائي، وبصرف النظر عن ذلك، يحتوي البوملي على الألياف والبروتين، وكلاهما يحفز الشعور بالامتلاء لفترة أطول من الزمن.

له خصائص مكافحة الشيخوخة

البوملي غني بفيتامين C والعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الجلد بسبب الإجهاد التأكسدي، ويساعد في الحفاظ على بشرة شابة خالية من التجاعيد والتصبغات والبقع المرتبطة بالعمر، وفقًا لتقرير عام 2013 المنشور في مجلة EXCLI ، قد يقلل البوملي أيضًا من تكوين المنتجات النهائية لعملية التسكر المتقدمة (AGEs)، والتي يمكن أن تسبب العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد مثل تغير لون الجلد والبقع، يُعتقد أن المستويات العالية من فيتامين ب 1 والزنك والمواد المغذية الأساسية الأخرى في فاكهة البوميلو تعزز صحة الشعر وتساعد على منع القشرة، كما أنه يحسن نوعية الشعر، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث العلمي لتأكيد ذلك.

صحة الفم

فيتامين C الموجود في البوملي ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يقوي الأنسجة والأعضاء والخلايا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قوة اللثة وأسطح الفم لمنعها من الإصابة بالعدوى أو الضعف، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان وأمراض الفم الخطيرة، وهو أيضًا علاج منزلي ممتاز لنزيف اللثة .

فوائد أخرى

يحسن التئام الجروح

ثبت أن المحتوى العالي من فيتامين C يساعد في استبدال الأنسجة الميتة بأنسجة صحية ويعزز التئام الجروح ، وتحتوي فاكهة البوميلو على فيتامين C الذي يعزز نمو الكولاجين الذي يجعل الجلد أكثر مرونة ويسرع عملية الشفاء.

يحسن صحة العظام

يعتبر البوميلو مصدراً غنياً لأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والحديد والنحاس والزنك والمنغنيز والبوتاسيوم ، وكلها مهمة للحفاظ على صحة العظام وتحسينها، نعمة أخرى من البوتاسيوم الكافي هو أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام ، تم ربط تناول البوتاسيوم بكثافة المعادن في العظام لأنه يساعد على تسهيل امتصاص المعادن الأساسية الأخرى للحفاظ على قوة العظام.

يمنع تصلب العضلات

البوتاسيوم مهم لتوازن السوائل في الجسم، وهو جانب رئيسي من تشنج العضلات وتصلبها، بدون مستويات مناسبة من البوتاسيوم، من المحتمل أن تواجه تشنجات وتصبح عرضة لشد العضلات وتمزق الأربطة، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة طبيب الأسرة الأمريكية ، ومن حسن حظنا أن البوملي يوفر كمية لا بأس بها من محتوى البوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف الصحي.

كيفية قطع فاكهة البوميلو؟

البوملي ليس من أسهل الفواكه التي يمكن تناولها أو تقشيرها، وذلك بفضل قشرتها السميكة، فيما يلي خطوات تقشير وتقطيع البوميلو:

الخطوة 1 : باستخدام سكين حاد، ابدأ بقطع “غطاء” الفاكهة، (قد تضطر إلى قطع بوصة واحدة، اعتمادًا على حجم البوميلو.)

باستخدام سكين حاد، ابدأ بقطع “غطاء” الفاكهة، (قد تضطر إلى قطع بوصة واحدة، اعتمادًا على حجم البوميلو.) الخطوة 2 : بعد ذلك، قم بعمل 8-10 شرائح عمودية حول الجزء الخارجي من الفاكهة، بدءًا من الطرف المقطوع.

بعد ذلك، قم بعمل 8-10 شرائح عمودية حول الجزء الخارجي من الفاكهة، بدءًا من الطرف المقطوع. الخطوة 3 : الآن، اسحب القشرة السميكة للأسفل بعيدًا عن الجزء الداخلي اللحمي، الذي يشبه إلى حد كبير البرتقالة، اسحب قشر الفاكهة بالكامل.

الآن، اسحب القشرة السميكة للأسفل بعيدًا عن الجزء الداخلي اللحمي، الذي يشبه إلى حد كبير البرتقالة، اسحب قشر الفاكهة بالكامل. الخطوة 4 : بعد ذلك ، قم بفصل الأجزاء اللحمية عن بعضها وإزالة البذور.

بعد ذلك ، قم بفصل الأجزاء اللحمية عن بعضها وإزالة البذور. الخطوة 5: تخلص من المادة الليفية الزائدة واستمتع بها!

كيف تأكل فاكهة البوميلو؟

يمكن إضافة البوميلو إلى نظامك الغذائي بالطرق التالية:

ككل : يمكنك تقطيع البوملي إلى قطع صغيرة وتناولها أو مزجها مع فواكه أخرى وتقديمها كسلطة فواكه.

يمكنك تقطيع البوملي إلى قطع صغيرة وتناولها أو مزجها مع فواكه أخرى وتقديمها كسلطة فواكه. وجبة خفيفة : يعتبر البوملي المجفف خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة ولكنه يحتوي على المزيد من السكر المضاف، يمكنك أيضًا إضافتها إلى الحلويات.

يعتبر البوملي المجفف خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة ولكنه يحتوي على المزيد من السكر المضاف، يمكنك أيضًا إضافتها إلى الحلويات. العصير: يمكنك مزجها لصنع عصير البوميلو الطازج.

وختامًا لا بد من تحذير: المستويات العالية من فيتامين C والبوتاسيوم في هذه الفاكهة يمكن أن تجعلها خطرة على المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى، أيضًا، يجب على المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية لأن البوملي يخفض ضغط الدم بشكل كبير، وبخلاف ذلك، استمتع بهذه الفاكهة النادرة والقوية لتحسين الصحة العامة.