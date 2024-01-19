8 تمارين بسيطة للحفاظ على ذاكرتك قوية تستحق التجربة

الرياض - أميرة القحطاني - الذاكرة هي إحدى أهم القدرات العقلية التي تسمح لنا بالاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها عند الحاجة، ومع تقدم العمر، قد تضعف الذاكرة بشكل طبيعي، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها تعزيزها والحفاظ عليها، وفيما يلي أفضل الطرق لتعزيز الذاكرة:

طرق بسيطة لتعزيز الذاكرة

ممارسة الرياضة بانتظام: تشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى، حيث تساعد الرياضة في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يوفر له الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة للعمل بشكل صحيح.

تشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى، حيث تساعد الرياضة في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يوفر له الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة للعمل بشكل صحيح. النشاط العقلي: يساعد النشاط العقلي المنتظم في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز الذاكرة، ومن أمثلة النشاط العقلي: حل الكلمات المتقاطعة، وقراءة الكتب، وتعلم مهارات جديدة، وممارسة الألعاب الذهنية.

يساعد النشاط العقلي المنتظم في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز الذاكرة، ومن أمثلة النشاط العقلي: حل الكلمات المتقاطعة، وقراءة الكتب، وتعلم مهارات جديدة، وممارسة الألعاب الذهنية. الحصول على قسط كافٍ من النوم: يلعب النوم دورًا مهمًا في صحة الدماغ، حيث يساعد في إصلاح الخلايا العصبية وتعزيز الذاكرة.

يلعب النوم دورًا مهمًا في صحة الدماغ، حيث يساعد في إصلاح الخلايا العصبية وتعزيز الذاكرة. اتباع نظام غذائي صحي: يوفر النظام الغذائي الصحي للجسم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الدماغ، مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم.

يوفر النظام الغذائي الصحي للجسم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الدماغ، مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم. إدارة الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ضعف الذاكرة، لذا من المهم إيجاد طرق للتغلب على الإجهاد، مثل: ممارسة الرياضة، وتقنيات الاسترخاء، والحصول على الدعم الاجتماعي.

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8 تمارين بسيطة لتعزيز الذاكرة

فيما يلي بعض التمارين البسيطة التي يمكننا من خلالها تعزيز الذاكرة:

الكلمات المتقاطعة: تعد الكلمات المتقاطعة من أشهر ألعاب الذاكرة، حيث تساعد في تحسين القدرات اللغوية والذاكرة البصرية. تبديل الأيدي: تعد من ابسط التمارين التي تساعد على إيقاظ وتعزيز الذاكرة، وذلك من خلال التبديل بين يديك في الأنشطة اليومية البسيطة، فإذا كنت تستخدم اليد اليمنى للامساك بفارة الكمبيوتر، فقم بالتبديل واستخدام اليد اليسرى، وفي غيرها نت الأنشطة اليومية، حيث يؤدي هذا التمرين إلى تعزيز الروابط بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر، مما يساعد في تحسين الذاكرة. تجربة الأطعمة الجديدة: عند تذوق طعام جديد، تدفع عقلك لمعالجة الأحاسيس والنكهات الجديدة والغير مألوفة، مما يساعد في تعزيز الذاكرة. ألغاز الكلمات: تساعد ألغاز الكلمات في تحسين القدرات اللغوية والذاكرة اللفظية. ألعاب الذاكرة: تساعد ألعاب الذاكرة في تحسين الذاكرة المرئية والقصيرة المدى. حل المسائل الرياضية: تساعد مسائل الرياضيات في تحسين القدرات الحسابية والذاكرة طويلة المدى. تعلم لغة جديدة: يساعد تعلم لغة جديدة في تحسين القدرات اللغوية والذاكرة البصرية والسمعية. القراءة بصوت عالي: يساعد هذا التمرين على تشغيل حواس متعددة من البصر والصوت واللمس أثناء تقليب الصفحات، مما يساعد في إنشاء اتصالات ذاكرة قوية.

ممارسة هذه التمارين بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة والحفاظ عليها، خاصة عند التقدم في العمر.