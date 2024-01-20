تراند اليوم : مشاهدة مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية عبر القنوات التالية

الرياض - أميرة القحطاني - تنطلق اليوم السبت، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساء بتوقيت تونس بتاريخ 20 يناير 2024، مباراة تونس ومالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها ساحل العاج.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المالي على ملعب كورهوجو بالعاصمة أبيدجان، في مواجهة نارية يسعى منتخب تونس لتحقيق اول ثلاث نقاط له بعد الخساره السابقة أمام ناميبيا بنتيجة 1 مقابل لاشيء كما يسعي منتخب مالي لتحقيق الفوز الثاني علي التوالي في هذة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي جنوب أفريقيا بنتيجة 2 مقابل لاشيء ويقاتل منتخب مالي للتأهل والفوز ليصبح 6 نقاط والتأهل إلي الدور 16.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

تذاع مباراة تونس ومالي عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN AFCON 1، بالإضافة إلى قناة beIN Sports HD 1.

كيفية مشاهدة مبارة تونس ومالي

يمكن مشاهدة مباراة تونس ومالي عبر الإنترنت عبر تطبيق الأسطورة tv وأيضا تطبيق ياسين tv، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

ويمكن تحميل تطبيق الأسطورة TV وتطبيق ياسين tv من خلال جوجل كروم عبر البحث عنهم.

توقع مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية

تعتبر مباراة تونس ومالي من المباريات الصعبة والممتعة في المجموعة الخامسة، حيث يمتلك كل من المنتخبين عناصر مميزة يمكنها حسم اللقاء لصالحه.

ويسعى المنتخب التونسي إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام ناميبيا، بينما يسعى المنتخب المالي إلى تحقيق ثاني فوز له علي التوالي في البطولة وهو أيضا متصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

وتوقع خبراء كرة القدم أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي، أو بفوز أحد المنتخبين بهدف نظيف.

نصائح لمشاهدة مباراة تونس ومالي

إليك بعض النصائح لمشاهدة مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية 2024:

احصل على مكان مريح لمشاهدة المباراة، مع توفير بعض المأكولات والمشروبات.

قم بإعداد أصدقائك أو أفراد عائلتك لمشاهدة المباراة معك.

ارتدِ ملابس فريقك المفضل.

تشجع فريقك المفضل بكل قوة.

أتمنى لك مشاهدة ممتعة للمباراة!