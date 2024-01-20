تراند اليوم : تسريبات عن سلسلة Huawei P70 تزعم أنها ستحتوي على شاشة منحنية رباعية مقاس 6.7 بوصة 1.5K وفتحة متغيرة OV50H

الرياض - أميرة القحطاني - بعد النجاح الذي حققته سلسلة P60 ، تركز شركة هواوي الآن على تطوير سلسلة Huawei P70 التي طال انتظارها، وتهدف هواوي، المعروفة بدفع حدود ابتكار الهواتف الذكية، إلى الحفاظ على هذه السمعة مع سلسلة P70، وفقًا للتسريبات من قبل محطة الدردشة الرقمية Tipster. مواصفات هاتف Huawei P70 المشاعة (تسريب DCS) وفقًا لـ DCS، يشاع أن سلسلة Huawei P70 تقدم شاشة منحنية رباعية العمق بدقة 1.5K بقياس حوالي 6.7 بوصة، وأنه تم تصميم هذه الشاشة المتقدمة لتوفير قبضة مريحة وجودة رؤية محسنة.

يعِد تصميمه رباعي المنحني وحوافه البسيطة بعرض غامر ونابض بالحياة مع ألوان دقيقة وحساسية لمس سريعة الاستجابة.

وفقًا للتسريب السابق، ستختار السلسلة شاشات OLED المحلية من الشركات المصنعة الصينية مثل BOE وCOST وVisionox وTianma.

من المقرر أن يشهد نظام الكاميرا في سلسلة Huawei P70 تحسينات كبيرة أيضًا، حيث من المتوقع أن تتميز بفتحة مادية متغيرة Omnivision OV50H، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالموديلات السابقة، في البداية، أُفيد أن الشركة كانت تختبر كلا من Sony IMX989 وOV50H .

يتميز مستشعر Omnivision OV50H، الذي تم إصداره في يناير 2023، بقدرة عالية الدقة تبلغ 50 ميجابكسل وهومصمم للطرز المتميزة، وبفضل التنسيق البصري مقاس 1/1.3 بوصة وحجم البكسل 1.2 ميكرون، فإنه يعزز امتصاص الضوء للحصول على تصوير فوتوغرافي ممتاز في الإضاءة المنخفضة، ويدعم المستشعر أوضاع HDR المتعددة ومعدلات الإطارات العالية والميزات المتقدمة مثل تسجيل فيديو 8K وفيديو 4K مع تثبيت الصورة الإلكتروني.

إضافة إلى جاذبيتها، يقال إن سلسلة Huawei P70 تتمتع بتصميم فريد للكاميرا الخلفية مع إعداد ثلاثي العدسات مرتبة في نمط مثلث،ويتميز الجهاز أيضًا بعلامة هواوي التجارية XMAGE، مما يشير إلى التركيز على التصوير عالي الجودة.

إلى جانب هذه التحسينات في الكاميرا، من المتوقع أن تحتوي السلسلة على بطارية عالية الكثافة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو مزدوجة مع جهاز استقبال.

من المتوقع أن يتم تشغيل النموذج الأساسي بواسطة شريحة Kirin 9000S وفقًا للتسريب السابق.

يُشاع أن تاريخ الإصدار سيكون في أواخر مارس أو أوائل أبريل 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : تسريبات عن سلسلة Huawei P70 تزعم أنها ستحتوي على شاشة منحنية رباعية مقاس 6.7 بوصة 1.5K وفتحة متغيرة OV50H لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.