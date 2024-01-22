ساديو ماني بعد إصابة محمد صلاح: أشعر بما يشعر به حاليًا

الرياض - أميرة القحطاني - أعرب ساديو ماني، قائد منتخب السنغال ونادي النصر السعودي الحالي وليفربول السابق، عن حزنه لإصابة زميله محمد صلاح خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخب مصر، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وتعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا، وأكد المنتخب الوطني في بيان رسمي غياب “فخر العرب” عن مواجهة الرأس الأخضر المرتقبة، ومباراة دور الـ16 في حال تأهل الفراعنة.

وفي مقابلة مع برنامج “جمهور التالتة” على قناة “أون تايم سبورت 2″، قال ماني: “أشعر بالأسف لمحمد صلاح، فالإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم”.

وأضاف ماني: “هو يبذل كل ما في وسعه لمساعدة زملائه، ولكن الإصابة هي أمر خارج عن إرادته”، وأوضح: “يجب عليه التعامل مع هذا الوضع، وأشعر بما يشعر به حاليًا، حيث كنت قد تعرضت لإصابة مشابهة قبيل كأس العالم”.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة مصيرية الاثنين الموافق 22 يناير الجاري، حيث يلتقي الرأس الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.