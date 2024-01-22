أيهما أفضل تويوتا لاندكروزر صالون 2024 ام جي ام سي يوكن 2024؟

الرياض - أميرة القحطاني - إنَّ اختيار سيارة عائلية فاخرة يُعتبر قرارًا صعبا نظرا للمنافسة الكبيرة في تلك الفئة حيث يتطلب الكثير من الاهتمام والتحليل، وقد اخترنا اثنتين من افضل السيارات في فئة السيارات العائلية، وهما تويوتا لاندكروزر صالون وجي إم سي يوكن موديلات 2024، حيث تقدم كلتا السيارتين مستويات عالية من الرفاهية والأداء تستحق المقارنة فيما بينها لمساعدتك في رسم صورة مبدئية قبل اختيار السيارة المناسبة لك.

من حيث الأداء

تأتي سيارة تويوتا لاند كروزر صالون 2024 بنوع واحد فقط من المحركات وهو محرك بنزين توين تيربو بسعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات بقوة حصانية 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.

استهلاك الوقود للسيارة بهذا المحرك يجعل السيارة تسير 9.4 كيلومتر لكل لتر.

بينما تأتي سيارة جي ام سي يوكن 2024 بنوع واحد فقط من المحركات وهو محرك بنزين بسعة 5.3 لتر ثماني الأسطوانات بقوة حصانية 355 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.

استهلاك الوقود للسيارة بهذا المحرك يجعل السيارة تسير 10.2 كيلومتر لكل لتر.

من حيث القيمة السوقية

تتوفر لاندكروزر صالون في السوق السعودي في 7 فئات ويبدأ سعرها من 252,540 ريال سعودي مع إمكانية التمويل.

أما جي ام سي يوكن 2024 فتأتي بفئة واحدة وبسعر 266,900 ريال سعودي.

من حيث الاضافات والرفاهية

أهم ميزات لاندكروزر صالون 2024

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

مقاعد في الصف الثالث

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود ( الدريكسون)

تشغيل السيارة عن بعد

مرايا جانبية كهربائية

مثبت السرعة الذكي

قفل التروس التفاضلي

شاشة عدادات

مكيف متعدد المناطق

واي فاي

نظام ملاحة

اتصال يو اس بي

مشغل سي دي

مدخل AUX

مشغل دي في دي

بطاقة ذاكرة

بلوتوث

أوامر صوتية

نظام صوتي فاخر

نظام آمان

ابل كار بلاي

أندرويد أوتو

14 مكبر صوت

صندوق خلفي كهربائي

حاجب شمس خلفي

تبريد المقاعد

نظام ترفيه خلفي

مسّاحات مطر اوتوماتيكية

مقصورة خشبية

شاحن لاسلكي

اكسسوارات كروم

إضاءة ترحيب بباب السيارة

ثلاجة داخلية

شاشة ترفيه

فتحة سقف

تحكم كهربائي بالمقاعد

مقاعد جلد

كاميرا 360 درجة

اضاءة ليد

عجلات مقاس 20 بوصة

أهم مميزات يوكن 2024

نظام تثبيت السرعة

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

كاميرا خلفية

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود ( الدريكسون)

تجهيزات سحب المقطورة

تشغيل السيارة عن بعد

مرايا جانبية كهربائية

مكيف متعدد المناطق

اتصال يو اس بي

اتصال بالبلوتوث

مساعد الاصطفاف

صندوق خلفي كهربائي

شاشة ترفيه

تحكم كهربائي بالمقاعد

مقاعد مخمل

كاميرا خلفية

اضاءة ليد

عجلات مقاس 18 بوصة

من حيث الامان

عوامل الأمان في لاندكروزر صالون

6 وسائد هوائية

حساسات أمامية وخلفية

نظام التحذير في المناطق العمياء

نظام حماية من السرقة

نظام تحذير مغادرة المسار

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

فرامل مانعة للانغلاق

التحكم في الثبات

التحكم في الانزلاق

تقنية دعم المكابح

نظام المساعدة في المرتفعات

عوامل الأمان في يوكن

6 وسائد هوائية

حساسات أمامية وخلفية

نظام التحذير في المناطق العمياء

نظام حماية من السرقة

نظام تحذير مغادرة المسار

وسائد هوائية جانبية

التحكم في الانزلاق

تقنية دعم المكابح

ختام القول

السيارتان من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام العائلية في السعودية وتوفران العديد من أنظمة الأمان والاضافات والرفاهية ولكن قد تتفوق لاندكروزر في تلك النقطة أما من حيث استهلاك الوقود فيوكن تتفوق في تلك النقطة مع تقارب الاثنتين في السعر.