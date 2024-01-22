أيهما أفضل تويوتا لاندكروزر صالون 2024 ام جي ام سي يوكن 2024؟

الرياض - أميرة القحطاني - إنَّ اختيار سيارة عائلية فاخرة يُعتبر قرارًا صعبا نظرا للمنافسة الكبيرة في تلك الفئة حيث يتطلب الكثير من الاهتمام والتحليل، وقد اخترنا اثنتين من افضل السيارات في فئة السيارات العائلية، وهما تويوتا لاندكروزر صالون وجي إم سي يوكن موديلات 2024، حيث تقدم كلتا السيارتين مستويات عالية من الرفاهية والأداء تستحق المقارنة فيما بينها لمساعدتك في رسم صورة مبدئية قبل اختيار السيارة المناسبة لك.
من حيث الأداء
تأتي سيارة تويوتا لاند كروزر صالون 2024 بنوع واحد فقط من المحركات وهو محرك بنزين توين تيربو بسعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات بقوة حصانية 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.
استهلاك الوقود للسيارة بهذا المحرك يجعل السيارة تسير 9.4 كيلومتر لكل لتر.
بينما تأتي سيارة جي ام سي يوكن 2024 بنوع واحد فقط من المحركات وهو محرك بنزين بسعة 5.3 لتر ثماني الأسطوانات بقوة حصانية 355 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.
استهلاك الوقود للسيارة بهذا المحرك يجعل السيارة تسير 10.2 كيلومتر لكل لتر.
من حيث القيمة السوقية
تتوفر لاندكروزر صالون في السوق السعودي في 7 فئات ويبدأ سعرها من 252,540 ريال سعودي مع إمكانية التمويل.
أما جي ام سي يوكن 2024 فتأتي بفئة واحدة وبسعر 266,900 ريال سعودي.
من حيث الاضافات والرفاهية
أهم ميزات لاندكروزر صالون 2024
- فتح السيارة بالريموت
- زر تشغيل المحرك
- مقاعد في الصف الثالث
- أقفال آلية للأبواب
- نوافذ كهربائية
- تحكم من المقود ( الدريكسون)
- تشغيل السيارة عن بعد
- مرايا جانبية كهربائية
- مثبت السرعة الذكي
- قفل التروس التفاضلي
- شاشة عدادات
- مكيف متعدد المناطق
- واي فاي
- نظام ملاحة
- اتصال يو اس بي
- مشغل سي دي
- مدخل AUX
- مشغل دي في دي
- بطاقة ذاكرة
- بلوتوث
- أوامر صوتية
- نظام صوتي فاخر
- نظام آمان
- ابل كار بلاي
- أندرويد أوتو
- 14 مكبر صوت
- صندوق خلفي كهربائي
- حاجب شمس خلفي
- تبريد المقاعد
- نظام ترفيه خلفي
- مسّاحات مطر اوتوماتيكية
- مقصورة خشبية
- شاحن لاسلكي
- اكسسوارات كروم
- إضاءة ترحيب بباب السيارة
- ثلاجة داخلية
- شاشة ترفيه
- فتحة سقف
- تحكم كهربائي بالمقاعد
- مقاعد جلد
- كاميرا 360 درجة
- اضاءة ليد
- عجلات مقاس 20 بوصة
أهم مميزات يوكن 2024
- نظام تثبيت السرعة
- فتح السيارة بالريموت
- زر تشغيل المحرك
- كاميرا خلفية
- أقفال آلية للأبواب
- نوافذ كهربائية
- تحكم من المقود ( الدريكسون)
- تجهيزات سحب المقطورة
- تشغيل السيارة عن بعد
- مرايا جانبية كهربائية
- مكيف متعدد المناطق
- اتصال يو اس بي
- اتصال بالبلوتوث
- مساعد الاصطفاف
- صندوق خلفي كهربائي
- شاشة ترفيه
- تحكم كهربائي بالمقاعد
- مقاعد مخمل
- كاميرا خلفية
- اضاءة ليد
- عجلات مقاس 18 بوصة
من حيث الامان
عوامل الأمان في لاندكروزر صالون
- 6 وسائد هوائية
- حساسات أمامية وخلفية
- نظام التحذير في المناطق العمياء
- نظام حماية من السرقة
- نظام تحذير مغادرة المسار
- مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
- فرامل مانعة للانغلاق
- التحكم في الثبات
- التحكم في الانزلاق
- تقنية دعم المكابح
- نظام المساعدة في المرتفعات
عوامل الأمان في يوكن
- 6 وسائد هوائية
- حساسات أمامية وخلفية
- نظام التحذير في المناطق العمياء
- نظام حماية من السرقة
- نظام تحذير مغادرة المسار
- وسائد هوائية جانبية
- التحكم في الانزلاق
- تقنية دعم المكابح
ختام القول
السيارتان من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام العائلية في السعودية وتوفران العديد من أنظمة الأمان والاضافات والرفاهية ولكن قد تتفوق لاندكروزر في تلك النقطة أما من حيث استهلاك الوقود فيوكن تتفوق في تلك النقطة مع تقارب الاثنتين في السعر.
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