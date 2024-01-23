طريقة عمل معمول التمر في المنزل: طريقة سهلة وناجحة

الرياض - أميرة القحطاني - في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل معمول التمر في المنزل بطريقة سهلة وناجحة، حيث يعتبر المعمول بالتمر من أشهر الحلويات العربية التي تقدم في الأعياد والمناسبات المختلفة، وهو عبارة عن عجينة محشوة بالتمر، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الهش. طريقة عمل معمول التمر في المنزل خطوات عمل المعمول بالتمر العجين: يوضع 1 كوب من السميد في وعاء، ويضاف إليه الدقيق بمقدار 2 ملعقة كبيرة، و3 ملاعق كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من البيكينج باودر، وملعقة كبيرة محلب، و2 ملعقة صغيرة ماء الورد. تذوب الزبدة وتضاف على باقي المكونات، وتخلط جيداً، ثم تترك لترتاح لمدة لا تقل عن 6 ساعات. يضاف 3 ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ وتعجن بقوة حتى تصبح طرية. الحشوة: يوضع التمر منزوع النوى، في وعاء ويضاف إليه الزبدة، وماء الورد، وتخلط جيداً، حتى نحصل على خليط ناعم القوام. يشكل خليط التمر ككرات صغيرة الحجم، وتترك جانباً. طريقة التشكيل والطهي: يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. تشكل العجين ككرات أكبر، وتفرد باليد لتعطي شكل دائري، ثم توضع كرة التمر داخل العجين، وتكور حتى تغطيها العجين بالكامل. توضع في قالب صغير لتاخذ شكل القالب، ثم تخرج من القالب وترص في صينية بها ورق زبدة. تدخل الفرن لمدة 35 دقيقة، وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. تخرج من الفرن، وتترك لتبرد قليلاً. توضع في الأطباق، وتزين بالسكر البودرة، وتقدم. نصائح لنجاح المعمول استخدام سميد ناعم للحصول على عجينة طرية.

استخدام زبدة طرية للحصول على مذاق رائع.

ترك العجينة ترتاح لمدة كافية قبل التشكيل للحصول على معمول هش.

عدم الإفراط في التشكيل حتى لا تفقد العجينة رطوبتها.

عدم المبالغة في خبز المعمول حتى لا يفقد طعمه اللذيذ. معمول التمر من الحلويات التي لا غنى عنها في الأعياد والمناسبات المختلفة، فهو لذيذ الطعم وسهل التحضير، ولقد قدمنا لكم في هذا المقال طريقة عمل المعمول بالتمر بطريقة سهلة وناجحة.

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