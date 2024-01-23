حالة الطقس: طقس غير مستقر يضرب مصر ابتداءًا من اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بداية من اليوم وحتى الأحد 28 يناير 2024.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد أن يشهد اليوم طقسًا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس – درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم وحتى الأحد 28 يناير 2024:

اليوم القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية جنوب سيناء شمال الصعيد جنوب الصعيد الثلاثاء 23 يناير 19 درجة مئوية 18 درجة مئوية 24 درجة مئوية 19 درجة مئوية 24 درجة مئوية الأربعاء 24 يناير 20 درجة مئوية 19 درجة مئوية 25 درجة مئوية 20 درجة مئوية 25 درجة مئوية الخميس 25 يناير 21 درجة مئوية 20 درجة مئوية 26 درجة مئوية 21 درجة مئوية 26 درجة مئوية الجمعة 26 يناير 22 درجة مئوية 21 درجة مئوية 27 درجة مئوية 22 درجة مئوية 27 درجة مئوية السبت 27 يناير 23 درجة مئوية 22 درجة مئوية 28 درجة مئوية 23 درجة مئوية 28 درجة مئوية الأحد 28 يناير 24 درجة مئوية 23 درجة مئوية 29 درجة مئوية 24 درجة مئوية 29 درجة مئوية

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الأرصاد المواطنين من الخروج خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تكون الأجواء شديدة البرودة، ومن احتمالية حدوث الصقيع.

كما حذرت الأرصاد المواطنين من القيادة على الطرق السريعة خلال فترة هطول الأمطار، حيث تكون الرؤية الأفقية محدودة.

وأكدت الأرصاد على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس المتوقعة على مدار اليوم