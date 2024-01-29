نتيجة.نت ظهرت: نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس والاسم نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2024 في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل سهولة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القليوبية الترم الاول، بعد أن أدى الطلاب امتحانات الدور الاول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وطوال تلك الفترة توجد حالة من الترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل إعلان نتيجه الشهاده الاعداديه القليوبيه برقم الجلوس.

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه القليوبيه 2024 بالاسم فقط

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول بنسبة نجاح 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.68%، عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، قام بأداء الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة، ومن خلال الرابط الذي يوفره لكم الخليج 365 سوف تتمكنون من الحصول على نتيجة الاعدادية القليوبية.

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فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تصريح لمصر فايف، أن موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية بدأ يستعد لاستقبال طلبات الجمهور من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2024 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث أنه سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية بعد اعتمادها من المحافظ خلال الساعات الاولى من مطلع اليوم الثلاثاء.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القليوبية الترم الاول

وقد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم عبر تصريحات صحفية، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 القليوبية الترم الاول سوف تُعلن اليوم الثلاثاء رسميا عقب اعتمادها من السيد المحافظ، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح والرصد انتهت وكذلك أعمال المراجعة ثم يتم اعتماد درجات الطلاب.

فيما أكد المصادر على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس والاسم نتيجة الصف الثالث الاعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت أسماء الأوائل كالآتي:

يوسف رجب إبراهيم (إدارة طوخ) بمدرسة الشهيد محمد السباعي الإعدادية بنين بميت كنانة بمجموع 280 درجة.

الطالبة سارة محمدي سعيد محمدي محمود بمدرسة الشهيد ماهر السيد مصطفى بالعمار بإدارة طوخ التعليمية بمجموع 280 درجة.

والطالبة نيرة مصطفى مطاوع محمد عثمان بمدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بإدارة بنها التعليمية بمجموع 280 درجة.

والطالب مهاب أحمد أبوزيد الدسوقى شرف بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات بإدارة كفر شكر بمجموع 280 درجة.

والطالب إيرينى كمال اسحق بمدرسة منارة الكرداسى بإدارة الخصوص بمجموع 280 درجة.

والطالبة بسنت إيهاب سمير مغاورى بمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بإدارة العبور بمجموع 279.5 درجة.

الطالبة فاطمة عمر محمد حافظ بمدرسة طلائع الفاروق عمر بإدارة الخصوص بمجموع 279.5 درجة.

الطالب عمر أحمد السيد أحمد صبيح بمدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات بإدارة بنها التعليمية بمجموع 279.5 درجة.

الطالبة ريتاج حلمى مصطفى بمدرسة طلائع الفاروق عمر بإدارة الخصوص بمجموع 279 درجة.

الطالب محمد أحمد على عبدالسميع محمد النمكى بمدرسة مستقبل الصديق بإدارة الخصوص بمجموع 279 درجة.

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توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة .

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

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