القلقاس فوائد صحية وخيار غذائي مثالي لصحة أفضل.. تعرف عليها

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد القلقاس من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، ويُعرف بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة، فهو غني بالألياف الغذائية، وفيتامينات A و C و E، والبوتاسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والعديد من العناصر الأخرى التي تعزز الصحة وتُعالج بعض الأمراض، ونستعرض الآن أهم فوائد القلقاس:

فوائد القلقاس للصحة:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن: يُساعد محتوى القلقاس العالي من الألياف على تحسين الهضم، ومنع الإمساك، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، كما اثبتت الدراسات ان الاكثار من تناول الالياف يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن والشعور بالشبع لفترات طويلة.

تقوية جهاز المناعة: يساهم فيتامين C الموجود في القلقاس في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة العدوى والأمراض.

الوقاية من أمراض القلب: يساعد البوتاسيوم الموجود في القلقاس على تنظيم ضغط الدم، وخفض الكوليسترول، ومنع الإصابة بأمراض القلب.

الحفاظ على صحة العظام: يساعد الكالسيوم والمغنيسيوم في القلقاس على تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

تحسين وظائف الدماغ: فهو غني بفيتامين B6 الذي يساعد على تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة والتركيز.

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الحفاظ على صحة البشرة والشعر: يساعد فيتامين A على الحفاظ على صحة البشرة والشعر، ومنع ظهور التجاعيد، وتعزيز نمو الشعر.

مفيد لمرضى السكري: يساعد القلقاس على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويُعدّ خيارًا غذائيًا مناسبًا لمرضى السكري، فهو يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة لإدارة السكر في الدم، بالإضافة الى الالياف الغذائية، الذي يساعد في التحكم في نسبة السكر ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.