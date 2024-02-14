الأرصاد تحذر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. وتوقعات بأمطار رعدية بدءًا من اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، حيث من المتوقع يشهد طقس اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، نظرا لاستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والاتربة، كما تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

أماكن سقوط الأمطار:

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة لليوم الأربعاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

السواحل الشمالية والغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة. السواحل الشمالية الشرقية : أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا. مدن القناة وجنوب الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة. شمال الصعيد: أمطار خفيفة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024

طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة، على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، يصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة.

ينصح بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا، كما ناشدت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم بالوجه البحري 20 درجة، وتسجل المحافظات الساحلية 17 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 21 درجة مئوية، ونتابع الآن نشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14/2/2024:

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حالة الطقس المتوقعة من اليوم وحتى الجمعة 16 فبراير 2024

وقد كشفت الهيئة عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من اليوم وحتى 16 فبراير 2024، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة وغزيرة على مناطق متفرقة من البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، ونتابع الآن عرض بيان هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس من اليوم وحتى الجمعة 16 فبراير 2024.