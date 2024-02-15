شقق بنك الإسكان والتعمير بالتجمع الخامس: كل ما تريد معرفته عن الحجز والتسليم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن بنك الإسكان والتعمير إطلاق مجموعة من المشروعات السكنية في مناطق متنوعة، حيث قامت المنصة الرسمية للبنك بنشر تفاصيل هذه المشروعات ومدة سدادها، بالإضافة إلى مساحات الشقق في منطقة أكتوبر بطريق الواحات بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، وكمبوندات التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وقد حرص موقع “الخليج 365” على توفير تغطية شاملة لهذه المشروعات، وفي هذا السياق، نحن نقدم لكم تفاصيل أكثر عن المشروعات المطروحة من قبل بنك الإسكان والتعمير، بما في ذلك الأسعار ومدة السداد.

شقق بنك الإسكان والتعمير أكتوبر

فالمشروع الأول يقع في منطقة جنوب الأحياء في مدينة 6 أكتوبر، على طريق الواحات، بالقرب من جامعة نوال، ويضم 900 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 68 مترا مربع و177 مترا مربع، وتتألف العمارات من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس

أما المشروع الثاني كمبوند أكاسيا بالتجمع الخامس، بمنطقة المستثمرين الشمالية أمام بوابة 6 الرحاب، فيضم 711 وحدة سكنية بنماذج مختلفة تحمل أسماء “السندس – العلياء – الروضة”، بمساحات تتراوح بين 156 مترا مربع و310 مترات مربعة، وتتكون جميع العمارات من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

فيلات بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس

أما كمبوند بالما فيلات فاخرة في التجمع الخامس، والذي يقع بالقطعة 31 في منطقة المستثمرين الشمالين أمام جامعة المستقبل، في التسعين الشمالي، فإنه يتألف من 95 فيلا فاخرة بمساحات أرض تتراوح من 337 مترا مربعا إلى 729 مترا مربعا، ومساحة مباني تتراوح من 323 مترا مربعا إلى 383 مترا مربعا، وكل الفيلات جاهزة للتسليم الفوري ونصف تشطيب.

شقق بنك الإسكان والتعمير الغردقة

بينما المشروع السكني في الغردقة بتقسيم الكوثر، يتألف من 46 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها من 50 مترا مربعا حتى 169 مترا مربعا، وتشمل المرافق المتوفرة في المبنى واجهات متميزة ومداخل من الرخام ووحدات سكنية تشطيب كامل ومرافق كهرباء وتليفون ومياه ونظام إطفاء حرائق.

شقق بورسعيد بنك الإسكان والتعمير

وأخيرًا مشروع الجوهرة في بورسعيد، بمنطقة إسكان الجوهرة، مساحة الوحدات 138 مترا، بعدد شقتين في الدور الواحد، أما مساحات 131 مترا بعدد 4 شقق بالدور الواحد، بمستوى نصف تشطيب.

وجميع هذه المشروعات تتبع نظام سداد يتضمن دفع 10% مقدم حجز، وتقسيط الباقي على 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.