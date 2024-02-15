وظائف خالية بشركة Activ Abou Alaa للجنسين برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Activ Abou Alaa إحدى أكبر المتاجر الضخمة العاملة في مجال المُعِدَّات الرياضية والملابس الكاجوال والملابس الرياضية والأحذية والحقاب، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا للعمل فورًا بفرع الشركة في العبور، ونستعرض الآن التفاصيل كالتالي:

وظائف شركة Activ Abou Alaa

مطلوب موظف موارد بشرية HR.

مطلوب محاسبين.

مطلوب موظفين IT.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا مناسبة، ويفضل خبرة في مجال العمل، والوظائف متاحة للجنسين، ويشترط ان لا يزيد السن عن 35 سنة.

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توفر الشركة رواتب مجزية حسب الخبرة والعمل 9 ساعات يوميًا ويومين أجازة في الأسبوع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على الوظائف

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بشركة اكتف أبو علاء، يرى التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة عبر رابط استمارة التوظيف التالي “وظائف شركة Activ Abou Alaa“.