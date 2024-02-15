كارفور عامل عظمة .. “خصم خاص 2150 ريال سعودي” عروض كارفور السعودية جوالات سامسونج وجوالات ايفون جديدة بتوصيل مجاني

الرياض - أميرة القحطاني - عروض كارفور السعودية جوالات، التي تنطلق عبر التسوق أونلاين من موقع كارفور مباشرة وذلك لهواتف سامسونج اس 23 الترا وايفون 14، الجوالين الذين لهم شعبية أسطورية في المملكة العربية السعودية حيث يقدمون أفضل أداء حيث جوال ايفون 14 من أفضل الجوالات التي تقدم أداء رائع وكاميرات خرافية عالية الدقة، أما التحدث عن سامسونج اس 23 الترا فسيكون الحديث كثيرًا ولكن ملخص الحديث بأن جوال سامسونج اس 23 الترا من أفضل الجوالات التي انتشرت في عالم الهواتف المحمولة والتي تأتي معالج قوي جدًا مخصص لمستخدمي المملكة العربية السعودية، واليوم سوف نتعرف سويًا على أبرز عروض سامسونج كارفور السعودية وعروض ايفون من آبل فتابعوا معي السطور المقبلة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

عروض كارفور السعودية جوالات سامسونج

الآن أحصل على خصم خاص من عروض كارفور أونلاين في السعودية وقيمة الخصم يصل حتى 2150 ريال على جوال سامسونج اس 23 الترا هاتف جديد وليس مجدد، ونسخة هذا الهاتف مساحة تخزين 256 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائية 12 جيجا وكاميرات عالية الجودة، الآن بسعر حصري 3499 ريال سعودي وبخصم 38% بدلا من 5599 ريال، كما يدعم الجوال شبكات الجيل الخامس، ويمكن طلب الجوال من موقع كارفور أونلاين وسيتم التوصيل خلال أيام محددة بشكل مجاني على حسب المدينة التي سيصل فيها المنتج.

عروض ايفون كارفور السعودية

عروض كارفور السعودية جوالات ايفون 14 التي انطلقت في عام 2023 وحققت مبيعات خرافية وتوالت العروض الكثيرة داخل المملكة، وعند البحث على أفضل سعر للجوال سوف نلاحظ بأن خصومات كارفور السعودية جوالات ايفون 14 بمقدار كبير جدا وسيتم توفير مبلغ كبير بقيمة حوالي 950 ريال، حيث يأتي سعر الجوال 2849 ريال سعودي وبخصم خاص 25% بدلاً من 3799 ريال، وذلك للنسخة التخزينية 128 جيجا بايت باللون الأبيض، ويمكن طلب الهاتف الآن من خلال عروض كارفور السعودية مع توصيل إلى منزلك لشكل مجاني، فقط قم بإضافة المنتج في العربة من داخل الموقع ثم أدخل كافة التفاصيل واستلم طلبك في الموعد الذي سيظهر أمامك.

وفي الأخير عزيزي العميل نكون قد تعرفنا سويًا اليوم على أبرز عروض كارفور السعودية جوالات سامسونج اس 23 الترا وجوالات ايفون 14، نتمنى لكم تجربة تسوق رائعة كما نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.

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