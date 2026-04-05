رئيس الوزراء مهنئا المسيحيين بعيد القيامة: نجدد التزامنا برعاية مصالح العراقيين إينما كانوا

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، "نهنّئ أبناء شعبنا المسيحي الكريم، داخل العراق وخارجه، بمناسبة حلول (عيد القيامة) المجيد".

واضاف "نجدد التزامنا برعاية مصالح العراقيين إينما كانوا"، مؤكدا "الدعم للحفاظ على التنوع الحضاري والثقافي الذي يمتاز به وطننا الحبيب، حيث احتضن مختلف المكونات على مرّ التاريخ، ما جعله بلداً فريداً من بين جميع البلدان".