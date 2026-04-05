تكنولوجيا: مدير فني سابق في Halo يتهم مايكروسوفت بسلوكيات مسيئة ممنهجة والانتقام من الموظفين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المدير الفني السابق لسلسلة Halo، المدعو “جلين اسرايل”، عن اتهامات خطيرة ضد مايكروسوفت وإدارة Halo Studios، متهمًا إياهم بسلوكيات مسيئة ممنهجة وعمليات انتقام من الموظفين.

ويعرض جلين في بيان من جزأين نشره عبر LinkedIn تسلسلًا زمنيًا للأحداث بين 2024 و2025، مشيرًا إلى ممارسات مثل إدراج اسمه في قوائم سوداء، ووجود مخالفات إدارية، بالإضافة إلى محاولات منظمة لدفع موظفين لمغادرة العمل بشكل غير مباشر.

وتبدأ الوقائع، وفقًا لما ذكره، بتقديم شكاوى رسمية إلى قسم الموارد البشرية في يونيو 2025، إلا أن الرد، بحسب ادعائه، لم يكن تحقيقًا جادًا، بل تضمن تهديدات بالانتقام. ويؤكد أن ذلك تبعه تصعيد خلال يوليو، تمثل في حملة ضغط مكثفة استمرت عدة أيام بهدف تبرير إنهاء خدمته.

كما يوضح أن فرق الامتثال والتحقيق داخل الشركة لم تتدخل رغم علمها الكامل بالموقف، مضيفًا أنه تم لاحقًا تصنيف منصبه كـ “زائد عن الحاجة” في سبتمبر 2025، في خطوة اعتبرها انتقامية بعد تعثر مشروع Halo Campaign Evolved.

ويتهم “جلين” الشركة أيضًا بانتهاك قوانين ولاية واشنطن، التي تفرض على أصحاب العمل إتاحة ملفات الموظفين عند الطلب. وحتى الآن، لم تصدر مايكروسوفت ردًا رسميًا على هذه الاتهامات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الشركة إعادة تقديم Halo Studios، رغم تراجع قاعدة اللاعبين في Halo Infinite. واختتم “جلين” تصريحاته بتحذير الآخرين من العمل داخل الشركة، مؤكدًا امتلاكه أدلة تدعم مزاعمه.

