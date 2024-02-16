سمك هامور بصوص الليمون والزعفران.. وصفةً سهلة التحضير ووجبةٍ صحية ولذيذة

الرياض - أميرة القحطاني - يُعدّ سمك الهامور من أشهى أنواع الأسماك، لما يتميز به من لحمٍ أبيض غنيّ بالفوائد الغذائية، ونكهةٍ مميزة تُضفي على أيّ طبقٍ رونقًا خاصًا، ونُقدم لكم اليوم وصفةً ساحرة “سمك هامور بصوص الليمون والزعفران”، التي تُعدّ مزيجًا رائعًا بين النكهات الحامضة والمُنعشة، والزعفران العطريّ، مما يُضفي على الطبق طعمًا لا يُقاوم. وصفة سمك هامور بصوص الليمون والزعفران المكونات: 1 سمكة هامور متوسطة الحجم (مقطّعة إلى شرائح)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 بصلة متوسطة الحجم (مفرومة)

2 فص ثوم (مفروم)

1 ملعقة صغيرة زنجبيل (مبشور)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة كركم

1/4 كوب عصير ليمون

1 كوب مرق دجاج أو ماء

1/4 ملعقة صغيرة خيوط زعفران

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

ملح حسب الرغبة

كزبرة طازجة (للتزيين) طريقة التحضير: تتبيل السمك: ننقع شرائح السمك في مزيج من عصير الليمون، والزنجبيل، والكمون، والكركم، والفلفل الأسود، والملح لمدة 30 دقيقة. تحضير الصوص: ننقع خيوط الزعفران في الماء الساخن لمدة 10 دقائق. طهي السمك: نُسخّن زيت الزيتون في مقلاةٍ واسعة على نارٍ متوسطة، نُضيف البصل ونُقلّبه حتى يصبح ذهبيّ اللون. نُضيف الثوم ونُقلّبه لدقيقةٍ واحدة. نُضيف شرائح السمك المتبلّة إلى المقلاة ونُقلّبها على الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون. نُضيف مرق الدجاج أو الماء إلى المقلاة، ونُغطّيها ونتركها على نارٍ هادئة لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج السمك. نُضيف ماء الزعفران إلى المقلاة ونُحرّك المزيج. نُقدّم السمك مع الأرزّ أو الخضار، ونُزيّنه بالكزبرة الطازجة. نصائح: يمكن إضافة المزيد من عصير الليمون أو الملح حسب الرغبة.

يمكن استبدال مرق الدجاج بالماء.

يمكن إضافة بعض الخضروات مثل الفلفل الأخضر أو الطماطم إلى المقلاة مع السمك. الخاتمة: تُعدّ وصفة سمك هامور بصوص الليمون والزعفران وصفةً سهلة التحضير وغنيةً بالطعم، فهي تُناسب جميع الأذواق، وتُعدّ خيارًا مثاليًا لتناول وجبةٍ صحية ولذيذة. جرّبوا هذه الوصفة وشاركونا آراءكم!

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