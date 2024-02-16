أسعار الدولار اليوم الجمعة 16 فبراير

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء. أسعار الدولار جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الدولار في البنك المركزي المصري: وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 30.96 جنيه للبيع و 30.83 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.90 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي: وصل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.95 جنيه للبيع و 30.90 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء. سعر الدولار في المصرف المتحد: وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء. سعر الدولار في السوق السوداء بلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 63 جنيه.

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