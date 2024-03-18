ما هو فطر المحار الوردي؟

الرياض - أميرة القحطاني - فطر المحار الوردي، بريشه الجذاب ولونه الوردي الجميل، ربما يكون من أكثر أنواع الفطر التي يتم تصويرها على إنستقرام، تتمتع هذه الفطر الجميلة بألوان الباستيل بمذاق لذيذ عند إضافتها إلى السلطات بعد تقليبها ببساطة بزيت الزيتون والملح والفلفل، كما أنها مفيدة لصحتك العامة، دعونا نتعرف أكثر.

فطر المحار الوردي

فطر المحار الوردي (Pleurotus djamor) هو فطر استوائي صالح للأكل ينمو على شكل عناقيد على أشجار الخشب الصلب، ينتمي هذا الفطر إلى عائلة Pleurotaceae، والتي يعد فطر المحار الرمادي-الأبيض أكثر أنواعها شيوعا، يتميز فطر المحار الوردي برائحة غنية تشبه رائحة الخشب وقوام أكثر صلابة من أنواع فطر المحار الأخرى، ومع ذلك، فإن لهذا الصنف عمر تخزين قصير جدًا ويحتاج إلى أن يؤكل خلال ساعات من قطافه.

يمكنك إطالة عمر تخزينه عن طريق حفظه في الثلاجة ليوم واحد، لكنه قد يفقد رائحته الدخانية، يمكنك شراء هذا الفطر الرقيق من سوق المزارعين أو يمكنك زراعته باستخدام مجموعة أدوات زراعة منزلية للفطر المحار باستخدام نشارة الخشب أو الخشب أو الورق أو القش في مناخ دافئ ورطب.

يُعرف هذا النوع من فطر المحار أيضًا باسم فطر الفلامنجو الوردي، أو فطر المحار السلموني، أو فطر الفراولة بسبب لونه الوردي الفاتح المميز، يزداد اللون شدة عندما يتلقى الفطر ضوءًا كافيًا.

القيمة الغذائية والفوائد الصحية

يتشارك فطر المحار الوردي في ملف غذائي مشابه لفطر المحار الأبيض، يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، كما أنه مصدر غني بفيتامينات ب والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم وحمض الفوليك، وفقًا للأبحاث، يحتوي فطر المحار على مضاد للأكسدة يسمى إرغوثيونين، والذي قد يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين ويحسن صحة القلب، تظهر الدراسات أن هذه الفطر لها أنشطة مسكنة للألم ومضادة للأورام ومضادة للأكسدة ومقوية للمناعة، علاوة على ذلك، أظهر نموذج حيواني في عام 2010 أن فطر المحار الوردي له القدرة على تعزيز مستويات المناعة.

من حيث محتوى السعرات الحرارية، فإن كوبًا واحدًا من شرائح فطر المحار يحتوي فقط على 28.4 سعرة حرارية و 5.2 جرام من الكربوهيدرات و 2.85 جرام من البروتين.

كيفية استخدام فطر المحار الوردي

فطر المحار الوردي جميل الشكل بلونه الخلابي، لكنه للأسف يفقد هذا اللون الجذاب عند الطهي، يتميز بطعم لحمي مميز يذكّر باللحم المقدد أو البسطرمة، وهذا أحد الأسباب التي تجعله بديلاً رائعًا للحوم في الأطباق النباتية.

في حين يُستخدم فطر المحار بشكل رئيسي في الأطباق الآسيوية، إلا أنه يمكنك استخدامه في المعكرونة والحساء وكمكوّن على البيتزا، يُعدّ التحميص والتقليب من طرق الطهي المثالية له، حيث تسمح هذه الطرق بتطوير النكهات المركبة لفطر المحار بشكل كامل.

أفضل طريقة لطهي الفطر هي تغليفه بزيت الزيتون أو زيت السمسم والتوابل والأعشاب المفضلة لديك، أضفه إلى مقلاة ساخنة وقلبه حتى يتبخر كل السائل ويصغر حجم الفطر، وإلا فقد يصبح طعمه مرًا. يستغرق طهيه الجيد حوالي 15-20 دقيقة، يمكنك أيضًا تقطيع الفطر الأكبر بسرعة أو تقطيعه بشكل خشن للأطباق الريفية.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام فطر المحار الوردي:

تحميصه حتى يصبح بني اللون وتقطيعه إلى قطع صغيرة: يمكن استخدام هذه القطع كبديل لبِتَات اللحم المقدد ورشها فوق الفاصوليا الخضراء المقلية بالثوم أو أي من الأطباق الجانبية المفضلة لديك.

يمكن استخدام هذه القطع كبديل لبِتَات اللحم المقدد ورشها فوق الفاصوليا الخضراء المقلية بالثوم أو أي من الأطباق الجانبية المفضلة لديك. يمكنك أيضًا استخدامه في البِلاَف والكسكس والسلطات: نوصي بإضافته إلى سلطة البطاطس هذه لإضافة نكهة وملمس مميزين.

نوصي بإضافته إلى سلطة البطاطس هذه لإضافة نكهة وملمس مميزين. يمكنك استخدام فطر المحار المقلي بدلاً من المأكولات البحرية في وصفات حساء التشودر (الحساء السميك).

تحذير: عادةً ما يُباع هذا النوع من فطر المحار في متاجر محددة والأسواق المحلية بسبب العمر الافتراضي القصير له، تتوفر أيضًا العديد من مجموعات زراعة فطر المحار منزليًا عبر الإنترنت، تعتبر هذه خيارات أكثر أمانًا من البحث عن الفطر البري في الغابات دون مساعدة خبير متمرس، هناك أنواع سامة تشبه فطر المحار يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل الغثيان والقيء والإسهال.