أسواق العثيم تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أسواق العثيم من خلال وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ولحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وذلك للعمل فورًا بفروع الشركة في “مصر الجديدة، قباء، النزهة، الزيتون، عين شمس، حدائق القبة، منشيه البكري، ولي العهد، مؤسسة الزكاة، مدينة نصر، المقطم، التجمع، الفسطاط، المعادي، حلوان، زهراء المعادي، الجيزة، الهرم، العمرانية، فيصل، حدائق الأهرام، مدينة الفردوس، المهندسين، الدقي”، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة أسواق العثيم

مطلوب مديرين فروع. مطلوب مدير قسم أغذية جافة. مطلوب مدير قسم الأغذية الطازجة. مطلوب مشرف كاشير. مطلوب كاشير مطلوب موظفين FMC. مطلوب منسق ممرات. مطلوب بائعين عطارة. مطلوب بائعين خضار وفاكهة. مطلوب بائعين لحوم. مطلوب منسقين مجمدات. مطلوب مشرف لحوم. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب مشرف بقالة. مطلوب مشرف دليفري. مطلوب محضرين طلبات. مطلوب سائقين فيسبا خاصة. مطلوب سائقين رخصة مهنية ثانية وثالثة. مطلوب موظفين امن. مطلوب موظفين نظافة.

الشروط والمزايا

أعلنت شركة أسواق العثيم على أن الوظائف متاحة لحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ولا يشترط خبرة، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية حسب كل وظيفة، وتأمينات طبية والعمل 9 ساعات يوميًا، كما توجد فرص للترقي للمتميزين ودورات تدريبية.

كيفية التقديم على وظائف شركة أسواق العثيم

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المتاحة أعلاه، يرجى التقديم عبر التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أسواق العثيم” ثم الحضور إلى العنوان التالي: 13 شارع يوسف ناصية – شارع الرشاد خارجة المطرية أمام محطه مترو المطرية – بفرع العثيم، وذلك يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.