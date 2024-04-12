تعرف على الفوائد المذهلة للكوسا

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الكوسا هي نوع من أنواع الخضار وقد تحتوي على العديد من الفيتامينات ومن أهم الفيتامينات فيتامين سى وفيتامين ب6 وفيتامين ج وحمض الفوليك وتحتوي أيضا على البروتينات والمغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم.

فوائد الكوسا

تحتوي على العديد من الفوائد ومنها:

تحافظ على صحة العيون. تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. تمنع حدوث النوبات القلبية. تعمل على تدعيم الجسم. تعمل على منع حدوث التعب والإرهاق. تساعد على تنظيم وظائف الغدة الدرقية. تساعد على تنظيم عملية الهضم. تعمل على محاربة مرض السرطان. تعمل على تقليل نسبة السكر في الدم. تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. تعمل على تقليل نسبة الدهون. تحافظ على صحة الجلد. تعالج إمراض الربو والسعال. تعمل على تقوية مناعة الجسم. تعمل على تنشيط الكبد. تعمل على تقوية الذاكرة. تحافظ على صحة العظام. تساعد على تفتيت حصوات الكلى.

أضرار الكوسا

إن الإفراط في تناول الكوسا قد يؤدي إلى حدوث التهابات وانتفاخ في البطن وأيضا حدوث إسهال وحساسية واضطرابات في عملية الهضم.