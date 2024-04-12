عودة تخفيف الأحمال بعد العيد.. تعرف على التفاصيل ومواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء عقب العيد، حيث من المتوقع انه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ستعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

على أن تستأنف شركات الكهرباء العمل بجداول قطع الكهرباء ليكون موعد قطع الكهرباء ابتداء من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساء، بحيث تكون مدة انقطاع التيار الكهربائي ساعتان لكل منطقة، وهي نفس المواعيد التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان، ومن المتوقع بدء تطبيق تخفيف الأحمال من يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي مطلع يناير الماضي، قد أعلنت وزارة الكهرباء تغير خطة تخفيف الأحمال، وذلك نظرا لخدمة طلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، ثم أعلن مجلس الوزراء قرار بوقف تطبيق تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، على أن يبدأ العمل بتخفيف الأحمال عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

مواعيد تخفيف أحمال التيار الكهربائي قبل شهر رمضان

جداول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات الصعيد

جداول تخفيف الأحمال بجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية