أوراق شجرة التوت: الفوائد والاستخدامات قد تعرفها لأول مرة

الرياض - أميرة القحطاني - التوت هي واحدة من أصعب الأشجار، وتتطلب القليل من الرعاية، وتشتهر بفواكهها اللذيذة والعصيرية، لكن شاي أوراق شجرة التوت يمكن أن تكون مفيدة بنفس القدر، ومن المثير للاهتمام أن أوراق التوت كانت ذات قيمة عالية منذ قرون، فقد استخدم الصينيون هذه الأوراق لتغذية دودة القز، ونتيجة لذلك، أصبحت شجرة التوت جزءًا مهمًا من تجارة الحرير الصينية، اليوم نستخدم الأوراق بطرق أخرى، معظمها للمكملات الغذائية وكأوراق الشاي، هناك ثلاثة أنواع من أشجار التوت – الأحمر والأبيض والأسود، تتم تسميتهم حسب لون الفاكهة، ولكن الأوراق متشابهة جدًا مع اختلافات دقيقة فقط.

فوائد أوراق شجرة التوت

تستخدم أوراق التوت في الطب الآسيوي التقليدي لخصائصها المفيدة، وقد تم إثبات العديد منها منذ ذلك الحين في التجارب السريرية، بعض من أهم فوائد أوراق التوت هي:

انخفاض نسبة السكر في الدم

تم استخدام أوراق شجرة التوت في الطب الآسيوي التقليدي لعلاج مرض السكري، وبالتالي فقد ثبتت فعاليته في التجارب العلمية، حيث وجدت دراسة نشرت عام 2017 في PLoS One أن مستخلص أوراق التوت قد يقلل من استجابة الجلوكوز في الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وخلصت الدراسة إلى أن المستخلص قد يكون له طرق عمل متعددة، بما في ذلك إبطاء امتصاص الجلوكوز من الأمعاء.

تعزيز صحة القلب

أظهرت دراسات متعددة أن أوراق شجرة التوت يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، وخلصت دراسة أجريت عام 2018 ، نُشرت في مجلة Pharmaceutical Biology، إلى أن الفينولات والفلافونويدات الموجودة في الورقة تقلل من مخاطر استقلاب القلب، كما وجدت دراسة أخرى نشرت في BioMed Research International أن مضادات الأكسدة هذه تعمل عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وCRP، وLDL.

قد تساعد في تقليل السمنة

أظهرت أوراق شجرة التوت إمكانية تقليل الوزن والتعامل مع السمنة، فقد وجدت تجربة على الحيوانات نشرت في مجلة البيولوجيا والطب التجريبية أن مستخلص أوراق التوت يعمل من خلال قنوات متعددة في الحد من السمنة والمضاعفات ذات الصلة، وشمل ذلك خفض الدهون الثلاثية في البلازما، وحجم الخلايا الشحمية، ومستويات بيروكسيد الدهون في الكبد، وتحسين تنكس دهني الكبد.

تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تعود الخصائص المضادة للالتهابات للتوت إلى قدرته على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية أن مستخلص أوراق التوت ساعد في تقليل تأثير المركبات الالتهابية مثل السيتوكينات، وهذا يمكن أن يجعل المستخلص فعالًا جدًا ضد الأمراض المزمنة والالتهابات مثل التهاب المفاصل والتليف والسكري والسرطان، وبما أن الدراسة اعتمدت على نظام يعتمد على جرعة مستخلص التوت، فإن البدائل محلية الصنع مثل شاي التوت يمكن أن تساعد في تحقيق نتائج مماثلة.

إمكانات الوقاية الكيميائية

منذ فترة طويلة تعتبر أوراق شجرة التوت مفيدة في الطب الصيني التقليدي في علاج الأمراض المزمنة، غطت مراجعة نشرت في مجلة الطب التقليدي والتكميلي أبحاثًا مختلفة (بما في ذلك الأبحاث السريرية والمخبرية) حول مستخلص التوت، ووجدت الدراسة أن التوت يمكن أن يساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان وإدارتها، وأوصت المراجعة بدمجه مع الأدوية لخلق مناعة أفضل.

استخدامات ورق شجرة التوت

أوراق شجرة التوت هي المصدر الغذائي الوحيد لديدان القز، ولكن لديها العديد من الاستخدامات أبعد من ذلك:

كما هو موضح أعلاه، تم استخدام أوراق التوت لعدة قرون في الثقافات الآسيوية لخصائصها الطبية.

وتستخدم هذه أيضا لأغراض الطهي، فيمكن طهي الأوراق الصغيرة الطرية وتناولها، فيمكنك استخدامه بدلاً من ورق العنب .

يتم استهلاكه بشكل شائع في الولايات المتحدة كمكمل غذائي.

هناك طريقة شائعة أخرى لاستخدام أوراق التوت وهي تخمير الأوراق المجففة في الشاي.

كيفية صنع شاي أوراق شجرة التوت؟

من السهل جدًا تحضير شاي أوراق شجرة التوت، كل ما عليك فعله هو نقع أوراق الشاي أو أكياس الشاي في الماء الساخن، يتم تحضير الشاي من الأوراق المجففة، في الولايات المتحدة، يمكنك شراء الشاي من معالجي الأعشاب المعتمدين أو طلبه عبر الإنترنت، يمكنك بسهولة الحصول على أكياس شاي أوراق التوت، عند شراء الشاي، ننصحك بالبحث عن العلامات التجارية العضوية.

وصفة شاي أوراق شجرة التوت

مكونات

1 ملعقة صغيرةأوراق شاي التوت أو 1كيس شاي ورق التوت.

1 كوبماء مفلتر.

العسل أو الليموناختياري

طريقة التحضير

من الأفضل تحضير شاي التوت باستخدام الماء عند درجة حرارة 160-200 درجة فهرنهايت، وللقيام بذلك:

قم بغلي كوب من الماء، دعها تبرد لمدة دقيقة واحدة فقط .

. إضافة أوراق الشاي إلى إبريق الشاي وسكبها فوق الماء الساخن، وبدلا من ذلك، يمكنك نقع كيس شاي في كوب من الماء الساخن.

دع أوراق الشاي تنقع لمدة 3-5 دقائق، في حالة استخدام إبريق الشاي، قم بتصفية الشاي في فنجان شاي.

الآن الشاي الخاص بك جاهز.

عادة ما يتم تناول شاي أوراق التوت بدون أي إضافات. ولكن يمكنك إضافة العسل أو الليمون إذا أردت.