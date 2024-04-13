شركة أدوبي تدفع 120 دولارًا لكل من يرسل مقطع فيديو

الرياض - أميرة القحطاني - قامت شركة أدوبي بخطوة مهمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق طلب مقاطع فيديو من المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع عرض دفع مبلغ ١٢٠ دولار مقابل مساهماتهم، يتم استخدام هذه الاستراتيجية لتعزيز قدرات أدوبي في إنتاج الفيديوهات وتحويل النصوص إلى رسومات وإدارة الفيديو.

١٢٠ دولار مقابل كل فيديو مقدم

وفقًا لتقرير بلومبرج، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة استراتيجية لمواصلة تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إن سياسة أدوبي بدفع المال للفنانين مقابل مقاطع الفيديو تخلق وعيًا إيجابيًا بين الشركات الكبرى الأخرى في المجال.

كما أن هذه المقاربة تبرز كإجراء وقائي ضد مشكلات مثل استخدام مواد غير مرخصة وانتهاك حقوق النشر، وبالنظر بشكل خاص إلى دعاوى قضائية مماثلة تتعلق بشركة OpenAI وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، تصبح أهمية سياسة Adobe هذه واضحة.

إن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم تجاه عمالقة التكنولوجيا يمكّن شركات مثل أدوبي من تقديم المزيد من الخيارات لمستخدميها وخلق سوق تنافسية، من خلال دفع ثمن مقاطع الفيديو لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وتهدف شركة Adobe إلى خلق مجال لعب عادل في عالم التكنولوجيا مع حماية حقوق مستخدميها والفنانين، بينما في الولايات المتحدة، لا يزال تنفيذ وتأثيرات اللوائح القانونية المماثلة غير واضح، ومع ذلك، من المتوقع أن يتردد صدى التغييرات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي على نطاق عالمي.

تقوم شركة Adobe بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال تعويض الفنانين عن مقاطع الفيديو، وبالتالي وضع نموذج لدعم كل من المعايير الأخلاقية والابتكارات التكنولوجية.

يمتلك هذا النهج القدرة على بناء مستقبل أكثر استدامة وأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تهدف استراتيجية Adobe المتمثلة في دفع ثمن مقاطع الفيديو إلى أن تكون قدوة يحتذى بها لشركات أخرى في المجال وتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي.