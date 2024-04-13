هاتف iPhone 16 تحت الأضواء حتى قبل إصداره

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الرياض - أميرة القحطاني - تستعد شركة آبل لتحسينات كبيرة في الذكاء الاصطناعي مع إطلاق هاتف iPhone 17 العام المقبل، ووفقًا للمحللين في جي بي مورغان، وباركليز، لن تحصل عائلة iPhone 16 ، التي من المقرر طرحها في وقت لاحق من هذا العام، على معظم ميزات الذكاء الاصطناعي.
انخفاض توقعات الذكاء الاصطناعي لسلسلة iPhone 16
وفقًا للمطلعين على الشركة ، ستتميز عائلة iPhone 17 بسعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر ووحدة معالجة عصبية (NPU) أكبر، ستتيح هذه الترقيات استخدام الذكاء الاصطناعي المنتج على الجهاز.
يعتقد بعض المحللين أن سلسلة iPhone 16 لن تحدث فرقًا كبيرًا مقارنة بطرازات iPhone 15 المعروضة حاليًا للبيع، سيؤثر هذا بشكل مباشر على مبيعات سلسلة iPhone 16، على الرغم من أن نظام التشغيل iOS 17 سيكون اختراقًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن أجهزة الهاتف الجديدة لن تكون كافية للذكاء الاصطناعي عالي المستوى.
كما يُقال إن iPhone 17 سيستفيد من تحسينات البرامج التي ستتوفر مع نظام التشغيل iOS 17، حيث سيتم تضمين روبوت دردشة متقدم مشابه لـ ChatGPT في نظام التشغيل iOS 18، كما ستقوم شركة Apple أيضًا بترقية الميكروفونات في سلسلة iPhone لتحسين Siri.
من ناحية أخرى ، سيتم إصدار سلسلة iPhone 16 بـ 7 خيارات للألوان: الأسود والأبيض والأخضر والأصفر والأصفر والوردي والأزرق والأرجواني، ووفقًا لذلك، نرى أن الموديل سيتضمن أيضًا خيارات اللون الأبيض والأرجواني وفقًا للإصدار السابق.
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