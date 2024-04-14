يمكن أن تساعدك بذور القنب على إنقاص الوزن.. إنها جيدة جدا فقط اقرأ

الرياض - أميرة القحطاني - بذور القنب لها فوائد صحية مذهلة بما في ذلك فقدان الوزن، فهي مصدر كبير للتغذية، ولمن لا يعرف، القنب هو ذلك الجزء الصالح للاستخدام من نبات الماريجوانا، والذي يحتوي على كمية ضئيلة من رباعي هيدروكانابينول (THC) الذي لا يسبب أي تأثير نفسي، وفوائده الغذائية كبيرة جدًا مقارنة بالحجم الصغير للبذور، ويحتوي القنب على أطول الألياف الطبيعية وأكثرها متانة والتي تساعد في عملية الهضم وتحسن عملية التمثيل الغذائي، فلنلقِ نظرة معمقة أكثر في فهم كيف يمكن لبذوره أن تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

كيف تساعد بذور القنب في إنقاص الوزن

يمكن أن تساعدك بذور القنب على بناء كتلة العضلات

تعد هذه البذور مصدرًا ممتازًا للبروتين لأنها توفر تسعة أحماض أمينية أساسية، لذلك يمكنك الآن التخلص من مسحوق البروتين باهظ الثمن وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من القنب الخام إلى عصيرك بدلاً من ذلك لتغيير الأمور، إنه لا يبقيك ممتلئًا فحسب، بل يعد أيضًا خيارًا رائعًا للنباتيين الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين!

يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على فقدان الوزن

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن زيت السمك مع اتباع نظام غذائي عالي الدهون يقلل الوزن بشكل ملحوظ مقارنة بنظام غذائي عالي الدهون بدون زيت السمك. كما أنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي في الأمعاء.

على الرغم من أن الدراسة اعتمدت على زيت السمك، إلا أنها تظل صالحة بالنسبة لزيت القنب المستخرج من بذور القنب لأنه يحتوي على قيم غذائية مماثلة مسؤولة عن جعل زيت السمك صحيًا للغاية.

توفر الدهون الجيدة التي يحتاجها جسمك

بذور القنب غنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أوميغا 3، وهذا يحافظ إلى حد كبير على التوازن المطلوب بين أوميغا 6 وأوميغا 3 في الجسم، علاوة على ذلك، فهي منخفضة في الدهون المشبعة ولا تحتوي على أي دهون متحولة، إنها رائعة، أليس كذلك؟

رائع لأولئك الذين يتبعون نظام الكيتو الغذائي

فمن خلال ثلاث ملاعق كبيرة من بذور القنب، يوجد جرامان فقط من الكربوهيدرات، والنكهة الخفيفة والجوزية تجعله الشيء المثالي لإضافته إلى دقيق الشوفان أو الخبز المحمص، لذلك قد تكون بذور القنب هي الاختيار الأمثل لمتبعي الحمية الغذائية الذين يتناولون الكربوهيدرات لإنقاص الوزن.

طرق بسيطة لدمج بذور القنب في نظامك الغذائي اليومي

رش البذور على الحبوب أو الزبادي

طحن البذور وإضافتها إلى العصائر الخاصة بك

اصنعي حليب القنب في المنزل باستخدام البذور الكاملة والماء وسكر جوز الهند ومستخلص الفانيليا، ومزج جميع المكونات معًا وستحصل على حليب القنب الكثيف والغني.

استخدم زيت بذور القنب لصنع السلطات.

تناولها نيئة.

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