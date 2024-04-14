أفضل الأعشاب الطبيعية لخفض الكوليسترول ولتعزيز صحة القلب خلال فصل الصيف

الرياض - أميرة القحطاني - يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم من العوامل الرئيسية التي تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولذلك ينصح بضرورة السيطرة على مستويات الكوليسترول، وللحفاظ على صحة القلب وللسيطرة على مستويات الكوليسترول نستعرض في السطور التالية بعض الأعشاب الطبيعية التي تشتهر بخصائصها الخافضة للكوليسترول والتي أثبتت فعاليتها في خفض الكوليسترول:

افضل الأعشاب لخفض الكوليسترول

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الحميد (HDL).

الحلبة: تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على امتصاص الكوليسترول الضار من الأمعاء ومنع امتصاصه في مجرى الدم، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وتنظيم مستويات السكر في الدم.

الثوم: يعد من أفضل الأعشاب لخفض الكوليسترول، حيث يساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الحميد، كما يقلل من ضغط الدم ويحسن من تدفق الدم.

القرفة: تعد غنية بمضادات الأكسدة والبوليفينول، التى تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية، مما تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الحميد، كما تحسن من حساسية الأنسولين وتقلل من مقاومة الأنسولين.

الكركم: يحتوي على مركب الكركمين، وهو مركب يتميز بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية، فهو مضاد للالتهابات يساعد على خفض الكوليسترول الضار ومنع تراكمه في الشرايين.

بذور الكتان: غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الحميد، كما تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أوراق الزيتون: تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الحميد، كما تقلل من ضغط الدم وتُحسّن من تدفق الدم.

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نبات الشوفان: غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على امتصاص الكوليسترول الضار من الأمعاء ومنع امتصاصه في مجرى الدم.

عشبة الهندباء: تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الحميد، كما تحسن من وظائف الكبد.