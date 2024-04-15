بطاقات إقامة جديدة للأجانب في مصر: كل ما عليك معرفته

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا عن مبادرة جديدة لتسجيل بيانات جميع الأجانب المقيمين في البلاد (عدا حاملي بطاقات الإقامة) وإصدار بطاقات إقامة جديدة لهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول الأجانب على الخدمات الحكومية.

من هم المشمولون بالإجراءات الجديدة؟

يشمل قرار وزارة الداخلية جميع الأجانب المقيمين في مصر (عدا حاملي بطاقات الإقامة) بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة.

ما هي الإجراءات المطلوبة؟

يجب على جميع الأجانب المشمولين بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات الإقامة الجديدة.

ما هي فوائد بطاقة الإقامة الجديدة؟

تضمن بطاقات الإقامة الجديدة حصول حاملها على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

ما هي الرسوم المطلوبة وما هو الموعد النهائي للاستخراج؟

لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن أي رسوم مرتبطة باستخراج بطاقات الإقامة الجديدة، كما لم تحدد وزارة الداخلية حتى الآن موعدًا نهائيًا للتسجيل واستخراج بطاقات الإقامة الجديدة.

ماذا لو لم أسجل بياناتي واستخرج بطاقة الإقامة الجديدة؟

لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة بعد انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات.

وتهيب وزارة الداخلية المصرية بجميع الأجانب المقيمين في البلاد ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في أقرب وقت ممكن لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات الإقامة الجديدة وذلك تجنباً لأي مضايقات أو إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضدهم.