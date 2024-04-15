تصميم أنيق وشاشة كبيرة شاومي تعلن عن أحدث هواتفها Redmi Turbo 3.. قاتل الهواتف الرائدة؟

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Redmi Turbo 3، حاملاً معه العديد من المواصفات المميزة التي تجعله منافسًا قويًا في عالم الهواتف الذكية، فهو يأتي بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وكاميرة 50 ميجابكسل، ونستعرض الآن في السطور التالية ابرز مواصفات هاتف Redmi Turbo 3: مواصفات شاومي Redmi Turbo 3: الشاشة : شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1220×2712 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

: شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1220×2712 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. المعالج : معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ثماني النواة.

: معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ثماني النواة. ذاكرة الوصول العشوائي: 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت.

12 جيجابايت أو 16 جيجابايت. مساحة التخزين: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

كاميرا بدقة 16 ميجابكسل. البطارية: بطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 وات.

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 وات. نظام التشغيل : أندرويد 14 مع واجهة HyperOS المخصصة من شاومي.

: أندرويد 14 مع واجهة HyperOS المخصصة من شاومي. ألوان الهاتف: يأتي الهاتف في 4 ألوان “الأسود والأخضر والتيتانيوم”، إضافة إلى نسخة هاري بوتر.

يأتي الهاتف في 4 ألوان “الأسود والأخضر والتيتانيوم”، إضافة إلى نسخة هاري بوتر. مميزات أخرى: مقاومة الماء والغبار IP68، تصميم نحيف وخفيف الوزن. مميزات الهاتف: نظام تبريد ممتاز: يتمتع الهاتف بنظام تبريد عالي الكفاءة، مما يمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الألعاب أو تشغيل التطبيقات المكثفة.

يتمتع الهاتف بنظام تبريد عالي الكفاءة، مما يمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الألعاب أو تشغيل التطبيقات المكثفة. مقاومة الماء والغبار : يتمتع الهاتف بمقاومة الماء والغبار IP68.

: يتمتع الهاتف بمقاومة الماء والغبار IP68. تصميم نحيف وخفيف الوزن: يتميز الهاتف بتصميم نحيف وخفيف الوزن، مما يجعله سهل الاستخدام والحمل. السعر: يبدأ سعر هاتف Redmi Turbo 3 من 276 دولار أمريكي.

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