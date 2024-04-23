الأنظار تتحوّل إلى Slothana مع بدء عملة MEW تصحيحاً سعرياً

الرياض - أميرة القحطاني - توقفت موجة ارتفاعات MEW -عملة الميم الخاصة بمشروع Cat in Dogs World- إثرَ تراجع قيمتها بشكلٍ حادّ الأربعاء الماضي، حيث انخفض سعرها بنسبة 20.49% على مخططه البيانيّ في دلالةٍ على تراجع قيمتها الشديد، ليتحوّل تركيز الأضواء إلى مشروع Slothana وعملته SLOTH؛ وهيَ عملة ميم رائجةٌ أخرى هذا الموسم غير مرتبطةٍ بسمات الكلاب.

هل ستنهار قيمة عملة MEW إلى الصفر؟

شهدت أسواق الكريبتو تقلباتٍ حادّةً خلال الأيام القليلة الماضية، وأثرت أجواء الجنون الناتجة عن حدث تنصيفِ بيتكوين على كافة العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، بما فيها عملات بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) وسولانا (Solana-SOL).

بالإضافة إلى ذلك، كان أداء عملات الميم -وفي مقدّمتها دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وDogwifhat (ذات الرمز WIF)- متقلباً للغاية، حيث فشلت كبريات فئة عملات الميم في إثارة تحركاتٍ سعريةٍ لافتةٍ، بالرغم من حلول ذكرى يوم Doge الموافق 20 نيسان/أبريل.

مع ذلك، تشكلت سرديةٌ مثيرةٌ للاهتمام، إذ لوحِظ عزوف المستثمرين حالياً عن عملات الميم الشهيرة “المستوحاة من سمات الكلاب”، وتحوّلِ اهتمامهم بالمقابل إلى نظيرتها التي تتسم بنهج طرافةٍ جديد، كعملتي MEW وSlothana (ذات الرمز SLOTH).

فعلى سبيل التفصيل، ارتفعت قيمة عملة MEW بنسبةٍ تتجاوز 200% خلال أقلَّ من شهر على إطلاقها، لتصل إلى قيمةٍ سوقيةٍ قدرها 457 مليون دولار، وقد خيّمت أجواء الخوف من فوات فرصة الربح (FOMO) التي أثارتها عملة MEW على القطاع، ما أدى إلى انتهاء اكتتاب Slothana مبكراً إثرَ نجاحه بحصد حصيلته المستهدفة والبالغة 10 مليون دولار بلمح البصر.

مخطط بياني لسعر زوج MEW/USD

ويشير النشاط المتزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عملتي MEW وSLOTH إلى مواصلة هذه الصيحة رَوَاجها، وأن عام 2024 قد يكون عام سيطرة عملات الميم الأخرى غير المرتبطة بسمات الكلاب، ما يمكنه الإشارة إلى أن الانهيار الحالي الذي تشهده قيمة عملة MEW ليس سوى تراجع مؤقتٍ وحسب، وأنّها سترتد للأعلى عمّا قريب.

إطلاق Slothana على منصات التداول اللامركزية (DEXs) بتاريخ 29 نيسان/أبريل

سيتم إطلاق عملة SLOTH الخاصّة بمشروع Slothana في 29 نيسان/أبريل. وكما ذكرنا سلفاً، وصلت عملة الميم إلى هدفها التمويليّ البالغ 10 مليون دولار مبكراً قبل الموعد المُحدّد نظراً لزيادة الطلب عليها، ولكنّها ستكون متاحةً للشراء بسعر مُخفّض ثابتٍ قبل ظهورها في منصات التداول اللامركزية (DEXs)، ويبلغ سعر شرائها حالياً 10,000 عملة SLOTH مقابل عملة SOL الواحدة.

وتعود شهرة Slothana الواسعة إلى شعارها الفريد؛ فعلى غرار MEW تجرّأ المشروع على المغامرة والابتعاد عن الشعارات المستوحاة من سمات الكلاب والتفرّد بهويةٍ مستقلةٍ في القطاع، حيث تستمد عملة SLOTH شعارها من دب الكسلان الذي يؤرقه الملل من دوامه المكتبيّ المتواصل من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، لينجَح مشروعها بلفت انتباه مستثمري كريبتو كُثرٍ، من الذين يعاني الكثير منهم ذات الوضع.

>>> لزيارة موقع اكتتاب Slothana اضغط هنا <<<

عملة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) تقود مجموعة العملات المستوحاة من سمات الكلاب

بينما حوّلت التطوّرات الأخيرة الانتباه عن عملات الميم المستوحاة من سمات الكلاب ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل دوجكوين وشيبا إينو وDogwifhat، ظهرت عملة ميم جديدةٌ تعمل على استعادة هذا الانتباه، فاكتتاب Dogeverse في طريقه حالياً لبلوغ حصيلته المستهدفة البالغة 7 مليون دولار، كما أن أعداد عملته المتاحة للاكتتاب على وشك النفاد مبكراً، تماماً كعملة مشروع Slothana. ولكن، لماذا يواصل اكتتاب Dogeverse نجاحَه بالرغم من تبدل الأجواء؟

تكمن الإجابة في طرافة نهجه الفريد، فعالم Dogeverse يضم أكواناً متصلةً عبرَ عدة شبكات بلوكتشين مُصمّمةٍ خصيصاً لفئة عملات الميم، وسيتم إطلاقه عبر أشهَر شبكات البلوكتشين الموضّحة أدناه.

ويسعى المشروع للاستفادة من نهجه المبتكر بطرقٍ عديدة. فأولاً، تأتي شبكات البلوكتشين المختلفة مصحوبةً بمزايا تنافسيةٍ متباينةٍ؛ فمن خلال إطلاق عملته عبر عدّة نظم بلوكتشين بمرور الوقت، يسعى المشروع إلى الاستفادة من باقة مزايا متنوّعة.

وتتضمّن هذه المزايا كفاءة التكلفة التشغيلية واستهلاك الطاقة والسرعة والشعبية والاستخدامات الوظيفية؛ بالإضافة إلى أن توافق نظام Dogeverse التقنيّ مع عدة نظم بلوكتشين سيتمكن من توسيع نطاق وصوله ومد جسور تكاملاتٍ مستقبليةٍ عديدة.

وإلى جانب أوجه الاستفادة الملموسة هذه، يسعى مشروع Dogeverse أيضاً لاستغلال الفرص التي تتيحها إمكانية ارتفاع السعر المرتبطة بتصنيف فئات أصول البلوكتشين، حيث استفادت عملات الميم المصنّفة كأصولٍ خاصةٍ بسولانا كعملتي بونك (BONK) وDogwifhat (ذات الرمز WIF) وحتى MEW من ارتباط أسمائها بها، كما تُعتبر عملة الميم الجديدة DEGEN الخاصّة ببلوكتشين بيس (Base) مثالاً آخر جيداً على هذه الصيحة.

الاكتتاب يوشك على الانتهاء

من المتوقع انتهاء اكتتاب Dogeverse خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة الزخم المتزايد حول المشروع.

ويُشار هنا إلى أن طبيعة سوق عملات الميم شديدة التقلب قد تؤدي إلى تكبد خسائر فادحة، لذلك يُعتبر الحصول على العملات قبل ارتفاع سعرها إستراتيجيةً جيدةً للحفاظ على صحّة وأمان محافظكم الاستثمارية، إذ يعمل الدخول بأسعارٍ مخفّضةٍ على تقليل الخسائر ورفع العوائد، ما يفسّر الاهتمام المتزايد الذي يحظى به اكتتاب Dogeverse.

وفضلاً عن سعر عملته المُخفض، يوفر اكتتابها عوائد رهنٍ سنويةً بنسبةٍ تصل إلى 160% خلال مرحلته الحالية.

>>> لزيارة موقع اكتتاب DOGEVERSE اضغط هنا <<<