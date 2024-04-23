مع تراجع عملتي دوجكوين وشيبا إينو: نجم عملة Dogeverse الجديدة يلمع بحصيلة استثماراتٍ تقارب 6.7 مليون دولار

الرياض - أميرة القحطاني - تعثّرت عملات الميم وتراجَعَ الهوسُ بها، لتختبرَ عملتا دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) هبوطاً خلال الأيام القليلة الماضية. وفي ظلّ محاولات عملات الميم التغلب على تقلبات السوق، ظهرت عملةٌ بارزةٌ جديدةٌ تُدعى Dogeverse لتثيرَ ضجّةً عارمةً وتجمَعَ حتى الآن 6.7 مليون دولار خلال اكتتابها الجاري.

استمرار رحلة دوجكوين العصيبة وتراجعُها بنحو 14%

تمرّ عملة دوجكوين مؤخراً بفترة عصيبةٍ فعلاً، حيث هبطت أكبرُ عملة ميم في العالم بقوّة وفقدت 14% من قيمتها منذ يوم الإثنين، ليتمَّ تداولها عند حوالي 0.144$. وكادت العملة أن تخسرَ جميع مكاسبها التي حققتها من الارتفاع الأخير لتتجه صوبَ أدنى مستوى سجلته منذ السبت الماضي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتكثّفت عمليات بيع عملة DOGE لتغلق على خسائرَ في ستة أيام من آخر سبعة أيام.

كذلك تضاءلت أحجام تداولاتها على مدار 24 ساعةً منذ مطلع الأسبوع الماضي، لتتراجَع إلى 2.1 مليار دولار. وبهذا المعدل، تتجه عملة الميم البارزة صوب إغلاق الأسبوع الثالث على التوالي في الاتجاه الهابط، وهو أمرٌ لم تشهده منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2023.

وعلى الرغم من استمرارية إظهار داعمي عملة دوجكوين حماسَهم تجاه مستقبلها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن وضَع سعرها الحاليّ يتناقض مع هذه الحماسة؛ إذ لم تتضح بعد إمكانية قيام السعر بموجة تصحيح مؤقتةٍ أم أن هذا الانخفاض يمثل بدايةً لتدهورٍ أكثر عمقاً.

عملة شيبا إينو تلحق بركب عملات الميم المنخفضة وتهبط بنحو 8%

لم تسلم عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) من التراجع هيَ الأخرى، حيث خسرت 8% منذ يوم الإثنين ويتم تداولها الآن بالقرب من 0.0000219$. وعلى الرغم من أنّ انخفاضَها لم يكن بنفس حدة نظيرتها دوجكوين، إلا أنها ما زالت تشهد تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة مع حركتها السعرية الإيجابية السابقة.

كما تلقى نشاط التداول على هذه العملة ضربةً قويةً، حيث انخفضت أحجام تداولها بنسبة 31% في اليوم الماضي.

من جانب آخر، افتقرت عملة SHIB أيَّ زخم مُستدام خلال الأسبوع الماضي، وتم تداولها داخل نطاق عرضِيّ على خلفية الأوضاع المتقلبة داخل السوق. وفي حال استمرارية موجة البيع الحالية، فستتجه عملة شيبا إينو صوب تسجيل هبوطٍ للأسبوع الثالث على التوالي تماماً مثل Dogecoin.

أمّا من زاوية التحليل الفني، فلا تبدو المخططات البيانية لعملة شيبا إينو جيدةً حالياً مع إشارة بعض المحللين إلى احتمالية تشكيل شموع التداول نمط الراية الهابط على الإطار الزمنيّ ليوم.

ورغمَ أن كلَّ هذه السيناريوهات هي مجرّد تكهناتٍ، إلا أن تشكّل هذا النمط قد يوحي بأن العملة ستشهد مزيداً من الانخفاض في حال اختراقها دون الحدّ السفليّ المستقرّ حول 0.0000210$.

عملة Dogeverse تتحدّى انخفاضات السوق بنهجها الثوريّ للتنقل بين نظم البلوكتشين المتعدّدة

سيطرت حالةٌ من التدهور على عملتي دوجكوين وشيبا إينو، بعد أن ظهرت على الساحة عملة ميم جديدةٌ تحدّت الاتجاه الهابط لسوق عملات الميم؛ فعملة Dogeverse هي عملة ميم تتواجد على عدّة شبكات بلوكتشين، وتقوم بمنح مالكيها مكافآتٍ عند رهنِها بالتوازي مع جمع اكتتابها تمويلاتٍ ضخمة.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلن مشروع Dogevrse عن جمعه 6.7 مليون دولار من المستثمرين الراغبين بالانضمام إليه في مرحلةٍ مبكرة؛ حيث يبدو أن عملته الأساسية DOGEVERSE قد لفتت أنظار محبي عملات الميم وسط تجاوزعدد متابعيها على تويتر 5,000 شخصٍ خلال أسابيع قليلة.

وتصاعدت الضجّة المُثارة حولها حتى أنها قد وصلت إلى CoinSniper، ليحتلَّ اكتتابُها المرتبة الخامسة بين الاكتتابات الأكثرَ رَواجاً على المنصة. وتُعزى معظم هذه الضجّة إلى بياناتها الاقتصادية المميزة ومفهومها المبتكر للتنقل بين أنظمة البلوكتشين المختلفة.

فعلى عكس سابقتها، لا ينحصرُعمل DOGEVERSE على شبكة بلوكتشين واحدة فقط؛ بل سيتم إطلاقها على شبكات بلوكتشين من الطبقة الأولى كإيثيريوم وبينانس وسولانا، وعلى حلول الطبقة الثانية كبلوكتشين بوليجون.

وبالطبع، يوفر هذا النهج -من التواجد على شبكات بلوكتشين متعدّدةٍ- مرونةً هائلةً للمستثمرين مع إزالة مخاطر التقيد بالعمل على بلوكتشين واحد فقط؛ كما تمتاز DOGEVERSE أيضاً بتقديمها مكافآت رهنٍ سخيةً تتيح لمالكيها كسب دخلٍ دون عناء.

من جهته، أشار صانع المحتوى على منصّة يوتيوب جايكوب بوري (Jacob Bury) إلى أن الدخل دون بذل جهد الذي يمكن الحصول عليه من عملة Dogeverse تزامناً مع نهجها المبتكر قد يدفعها للنموّ مئة ضعفِ قيمتها الحالية عند إدراجها في منصات التداول المختلفة.

لذلك، في الوقت الذي تكافح في عملات الميم التقليدية، تمضي المشاريع المبتكرة مثل Dogeverse قدماً محققةً نجاحاتٍ مبهرةً ومثيرةً ضجّةً واسعةً في القطاع.

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