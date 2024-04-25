أسعار الذهب تهبط 160 جنيهاً في مصر: هل هذا انعكاس لأسعاره عالمياً؟

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 أبريل 2024 انخفاضاً ملحوظاً بلغ 160 جنيهاً في كافة الأعيرة، ويأتي هذا الانخفاض بعد هبوط الأسعار العالمية للأوقية إلى 2304 دولاراً، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار في السوق المصرفي المصري إلى 48.1 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار المعدن الأصفر الثمين انخفاضًا ملحوظًا على كافة عياراته في مصر، لتستقر عند المستويات التالية:

عيار 24 : 3554 جنيهاً.

3554 جنيهاً. عيار 21 : 3110 جنيهاً.

3110 جنيهاً. عيار 18 : 2666 جنيهاً.

2666 جنيهاً. عيار 14 : 2073 جنيهاً.

2073 جنيهاً. الجنيه الذهب: 24880 جنيهاً.

ما هي عوامل الانخفاض على أسعار الذهب؟

تخضع الأسعار لعوامل متعددة مثل:

الطلب العالمي على الذهب : يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. سعر الفائدة : تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة حيازة الذهب، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار في الذهب أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة حيازة الذهب، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار في الذهب أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار. التضخم : يُعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم، حيث يُعتقد أنه يحافظ على قيمته الشرائية بمرور الوقت. لذلك، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الطلب على الذهب وارتفاع الأسعار.

يُعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم، حيث يُعتقد أنه يحافظ على قيمته الشرائية بمرور الوقت. لذلك، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الطلب على الذهب وارتفاع الأسعار. العوامل الجيوسياسية: يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية، مثل الحروب أو النزاعات، على أسعار الذهب، حيث قد يدفع عدم اليقين المتزايد المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب.

ما هي العوامل التي قد تؤثر على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟

هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة، منها:

استمرار عمليات تصدير الذهب : يقوم التجار بتصدير الذهب من مصر لتعويض تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

يقوم التجار بتصدير الذهب من مصر لتعويض تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. مصير مبادرة “زيرو جمارك “: تنتهي هذه المبادرة، التي تسمح بدخول الذهب بصحبة المسافرين العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية، في 10 مايو القادم، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من الذهب وانخفاض الأسعار.

تنتهي هذه المبادرة، التي تسمح بدخول الذهب بصحبة المسافرين العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية، في 10 مايو القادم، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من الذهب وانخفاض الأسعار. التغيرات في الطلب المحلي: إذا عاد الطلب المحلي على الذهب إلى الازدياد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

بشكل عام، من الصعب التنبؤ بمسار أسعار الذهب في المستقبل. ولكن من خلال مراقبة العوامل العالمية والمحلية المؤثرة على السوق، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع الذهب.