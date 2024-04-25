الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 42000 جنيه بينما وصل سعر أسمنت المسلح إلى 2080 جنيه. أسعار الحديد اليوم جاءت اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد بشاي 41000 جنيه حديد السويس 39000 جنيه حديد المصريين 41000 جنيه حديد الكومي 38000 جنيه حديد العشري 37500 جنيه حديد مصر ستيل 38000 جنيه حديد الجيوشي 39000 جنيه حديد شركة الجارحي 39000 جنيه حديد بيانكو 38000 جنيه أسعار الأسمنت تم تسجيلها كالتالي: وصل سعر أسمنت النصر إلى 2030 جنيه.

وصل سعر أسمنت جنوب الوادي إلى 1950 جنيه.

وصل سعر أسمنت النهضة إلى 1940 جنيه.

وصل سعر أسمنت السويس إلى 2080 جنيه.

وصل سعر أسمنت المخلوط إلى سعر يترواح ما بين 1280 و 1440 جنيه.

وصل سعر أسمنت السويدي إلى 2180 جنيه.

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 2080 جنيه.

وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 2040 جنيه.

ترواح سعر أسمنت المقاوم ما بين 2150 و 2370 جنيه.

ترواح سعر الأسمنت الأبيض ما بين 3500 إلى 3600 جنيه. تم تسجيلها كالتالي:

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم 25 إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.