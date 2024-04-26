الرياض - أميرة القحطاني - عصير الأفوكادو هو البديل البسيط لعصائر الأفوكادو السميكة العصرية، ولكن هذا لا يعني أنه أقل لذة، هذا المشروب المؤلف من ثلاثة مكونات فقط هو عصير كريمي كثيف يمكن أن يصبح بسهولة مشروب الإفطار المفضل لديك أو خيار ما قبل التمرين، لذلك دعونا نتعرف على كيفية تحضيره في المنزل.

لماذا عصير الأفوكادو؟

يحتوي الأفوكادو على نكهة غنية زبدية، مما يجعله مثاليًا للغموس أو كإضافة على الخبز المحمص الساخن، ومع اتجاه الأفوكادو في السنوات القليلة الماضية، تم استخدامه بطرق مبتكرة في العديد من الوصفات. تُعد قطع الأفوكادو إضافة لذيذة إلى العصائر الصحية بسبب قوامها الكريمي ومحتوى الدهونات الصحية، ومع ذلك، تتطلب عصائر الأفوكادو قائمة من المكونات وأحيانًا قد لا تكون متوفرة لديك، هنا يأتي دور عصير الأفوكادو لينقذك، فهو يتطلب القليل من المكونات وهي متوفرة بسهولة في معظم مخازن الناس.

طريقة عمل عصير الأفوكادو

جرِّب هذه الوصفة الرائعة البسيطة لعصير الأفوكادو وقد تجد نفسك تقع في حبه.

المكونات

حبة أفوكادو واحدة ناضجة

كوب واحد من الحليب

ملعقة كبيرة من السكر أو العسل

التعليمات

اقطع الأفوكادو طوليًا إلى نصفين، لفّ الفاكهة حتى ينفصل اللب عن البذرة، أزل البذرة وبملعقة، استخرج اللب. ضع لب الأفوكادو في الخلاط، أضف المحلي، أضف نصف كوب من الحليب واخلط جيدًا، الآن، أضف الحليب المتبقي واخلط مرة أخرى، يضمن هذا الحصول على قوام غني وكريمي، يمكنك إضافة قطعتين من الثلج وخفقهما مع الخليط، قدمه باردًا واستمتع.

ملاحظات

يمكنك استبدال حليب البقر بأي نوع من حليب المكسرات مثل حليب جوز الهند أو حليب اللوز أو حليب الكاجو، سيعطي حليب جوز الهند ملمسًا كريميًا، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم حليب اللوز أو الكاجو، فسيكون المشروب أرق قوامًا.

تخزين عصير الأفوكادو

يسأل الناس غالبًا عما إذا كان يمكن تخزين عصائر الأفوكادو أو العصائر للاستخدام لاحقًا، في بعض الأحيان، قد ترغب في صنع كمية أكبر أو ضعف الكمية للاستخدام لاحقًا، يمكن حفظ العصائر بشكل عام لمدة يوم واحد، يمكن حفظ العصير في برطمان محكم الإغلاق، لكن يفضل تناوله خلال 12 ساعة من تحضيره، يمكنك محاولة إضافة القليل من عصير الليمون لمنع تغير لونه بسبب الأكسدة، إذا شعرت أن اللون قد تغير ولست متأكدًا، فاستخدم حاسة التذوق أو الشم لديك وإذا شعرت أن شيئًا ما غير صالح، فمن الأفضل التخلص منه.

اختيار الأفوكادو للعصير

تأكد دائمًا من صنع العصير باستخدام أفوكادو ناضج تمامًا، يجب أن يكون لون اللب أصفر-أخضر، وأن يكون نصف صلب عند اللمس، تجنب الأفوكادو النيئة أو التي تحتوي على بقع بنية، إذا كان لديك كمية كبيرة من الأفوكادو، يمكنك هرس اللب وتجميده في أكياس محكمة الإغلاق، تأكد من إضافة القليل من عصير الليمون لمنع الأكسدة أو تغير اللون، يمكن أن يدوم هذا المهروس لمدة 3 إلى 6 أشهر ولكن لن يكون له نفس طعم الأفوكادو الطازج.