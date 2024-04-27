رسميًا ميزة في ساعة Galaxy Watch 7 الجديدة يمكن استخدامها في المستشفيات

الرياض - أميرة القحطاني - وفقًا لأحدث المعلومات، ستتمكن ساعة سامسونج الذكية الجديدة من الجيل التالي Galaxy Watch 7 رسميًا من مراقبة نسبة السكر في الدم، من المتوقع أن تقدم الشركة التي يُقال إنها استثمرت بشكل كبير لإضافة هذه الميزة إلى منتجاتها، العديد من الوظائف الصحية لمستخدميها في الفترة المقبلة، ومع ذلك، فقد كان من باب الفضول معرفة فئة الجهاز التي ستندرج فيها الساعة الذكية التي تتمتع بهذه القدرة المحددة، بينما يزعم البعض أن المنتج لا يختلف عن جهاز قابل للارتداء قياسي، يصفه البعض الآخر بأنه جهاز طبي، وفيما يلي أهم التفاصيل حول الموضوع.

Galaxy Watch 7 ستراقب نسبة السكر في الدم رسميًا

يبدو أن الجهاز الذي من المتوقع طرحه رسميًا في حدث Samsung Galaxy Unpacked القادم ، يصنع فارقًا ملحوظًا مقارنة بنظرائه بفضل قدراته الصحية، حيث يُقال إن مراقبة نسبة السكر في الدم ستكون ذات أهمية حيوية، خاصة للمستخدمين في منتصف العمر والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مختلفة.

يُقدر أن الجهاز القابل للارتداء، Galaxy Watch 7 ، الذي يتوقع عشاق سامسونج منه الكثير، سيقدم أداءً يقارب Apple Watch في العديد من المجالات وسيتم طرحه للبيع رسميًا في حوالي شهر يوليو بسعر أكثر قبولاً.

ويُقال إن Galaxy Watch 7 ، التي يُقال إنها مدرجة في الفئة المتميزة مع العديد من الميزات، ستستخدم معالجًا من الجيل الأحدث من Samsung، ومن غير المتوقع أن تواجه الشركة ، التي قامت مؤخرًا بتطوير برامج ساعاتها الذكية إلى حد كبير، أي مشاكل في هذا المجال.

كما يُقال إن عمر بطارية الشحن الواحد للمنتج سيتم تحسينه بشكل كبير مقارنة بالطرازات السابقة، نأمل أن تعود كل هذه التطورات بالفائدة على المستخدمين في نهاية المطاف.