انت الان تتابع خبر بارزاني بشان انتخاب رئيس الجمهورية: لن نمضي بأي استحقاق دستوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، ان "إصرار بعض أطراف الإطار التنسيقي على المضي في انتخاب رئيس الجمهورية، مقابل استمرار البعض في عدم حسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء، يُعد أمراً غير مقبول".

وتابع "نؤكد بشكل قاطع عدم المضي بأي استحقاق دستوري قبل هذا الملف بالتزامن، بما يكفل حضور ومشاركة جميع الأطراف في الجلسة المقبلة لمجلس النواب".