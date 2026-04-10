النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 10 أشهر بعد الهدنة

•المعدن الثمين بصدد تسجيل ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

•محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تنطلق اليوم في باكستان

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتبتعد عن المستويات الأعلى في ثلاثة أسابيع ،بسبب عمليات التصحيح و جني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وعلى الرغم من هذا التراجع ،لا يزال المعدن الثمين"الذهب" في طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وذلك بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يتضمن الاتفاق فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,730.41$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,766.73$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,780.41$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.0%،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت في اليوم السابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,857.56 دولاراً للأونصة ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن هدنة الأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الخمسة الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ترتفع مستويات الدولار الأمريكي قبيل انطلاق محادثات السلام بين المسؤولين فى الولايات المتحدة وإيران فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة حوالي 1.5% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.



هدنة الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران يتفقان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، و يخططان لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

•وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة باكستانية وقطرية مكثفة.

•أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، مع التنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين عبور السفن.

• من المقرر أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران فى وقت لاحق اليوم في مدينة "إسلام آباد "فى باكستان، من أجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن توقف العمليات العسكرية تماما وفتح مضيق هرمز.

أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية على مدار هذا الأسبوع بمتوسط 12%،في طريقه صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2025 ،مع تراجع مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل مستقر حالياً عند 98%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 2%.

•بعد توقف الحرب ،بدأ المتداولون في تسعير وجود احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر مارس.



توقعات حول أداء الذهب

قال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في شركة أر جي أو فيوتشرز : ساعد ضعف الدولار على استعادة الذهب عافيته، لكن الحذر يسود السوق في ظل محاولة المشاركين تفسير دلالات وقف إطلاق النار.



وأضاف هابركورن: كانت الأخبار المتعلقة بوقف إطلاق النار إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، لكن الأسعار تراجعت عن أعلى مستوياتها الأخيرة مع ظهور بوادر الانهيار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 0.57 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,052.42 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى فى نحو أسبوع.



نظرة فنية

سعر الذهب يستقر قرب مقاومة صلبة بانتظار الحسم - توقعات اليوم – 10-04-2026